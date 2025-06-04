В Венгрии проходит всеобщий опрос населения о приеме Украины в Евросоюз, результаты которого после отправятся в Брюссель.

На этом фоне громкое заявление вновь звучит от премьер-министра страны. Виктор Орбан отметил, что Киев лишит Европу последнего цента. Эта страна "высосет" каждый евро, форинт и злотый, которые могли бы пойти на развитие европейской экономики.

Политик считает, что принятие Украины в Евросоюз станет для Брюсселя "политическим покрытием ущерба и хорошей сделкой посреди проигранной войны". Однако она принесет лишь вред Европе, так как ресурсы будут направлены не на развитие ЕС, а на поддержку Киева.