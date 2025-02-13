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Орбан: Лидеры Евросоюза и институтов ЕС сидят, как трусливые кролики в борозде
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сравнил лидеров ЕС с трусливыми кроликами и выразил сомнения, что нынешнее руководство в Брюсселе способно эффективно отстаивать интересы содружества в экономическом споре с США.
Виктор Орбан:
"Лидеры Евросоюза и институтов ЕС сидят, как трусливые кролики в борозде, словно ожидая своей участи. Но у трусливых кроликов нет будущего. Мы сидим, как перед змеей, ожидая, что сделает американский президент. И это худшее, что мы можем сделать".
По мнению Орбана, Трамп после прихода к власти делает то, что заставляет Брюссель "попотеть". При этом венгерский политик считает, американский лидер действует по-своему совершенно естественно. Поэтому ЕС должен быть готов взять на себя инициативу и внести предложения, убежден Орбан. В то же время премьер Венгрии подчеркнул, что имеющиеся сейчас институты ЕС нельзя воспринимать всерьез.