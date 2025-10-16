Европа должна брать пример с президента США Дональда Трампа и начать переговоры с Россией, иначе рискует остаться "в зрительном зале", как это было при урегулировании на Ближнем Востоке. Об этом заявил премьер Венгрии Виктор Орбан.

По его словам, Трамп смог добиться мира там, где десятилетиями царил хаос, в то время как ЕС ограничился лишь громкими заявлениями. Орбан уверен: если бы Европа не мешала посредничеству США, конфликт в Украине уже был бы завершен. Брюссель придерживается военной стратегии и пытается втянуть даже Трампа в продолжение войны.