Орбан: Помощь Украине и отказ от энергоресурсов РФ уничтожили экономику ЕС

Помощь Украине "составляет огромные суммы, в то же время были введены санкции против российских энергоресурсов. Это убило европейскую экономику. Инфляция стремительно растет. Цены на энергию резко повышаются. Мы сами загнали себя в угол", - сказал он. Орбан также подчеркнул, что сложившаяся ситуация стала "экономической катастрофой для Европы".