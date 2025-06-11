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Орбан: Помощь Украине и отказ от энергоресурсов РФ уничтожили экономику ЕС
Автор:Редакция news.by
Оказание финансовой помощи Украине и отказ от энергоресурсов России загнали экономику Евросоюза в глубокий кризис. Такое мнение выразил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью американскому журналисту, сообщает ТАСС.
Помощь Украине "составляет огромные суммы, в то же время были введены санкции против российских энергоресурсов. Это убило европейскую экономику. Инфляция стремительно растет. Цены на энергию резко повышаются. Мы сами загнали себя в угол", - сказал он. Орбан также подчеркнул, что сложившаяся ситуация стала "экономической катастрофой для Европы".
Ранее венгерский лидер заявлял, что антироссийские санкции "разрушают Венгрию и всю Европу", а из-за их действия за три года Венгрия потеряла 20 млрд евро.