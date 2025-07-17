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Орбан призвал Европу определить, "что такое Украина"
Виктор Орбан призвал определить, "что такое Украина", прежде чем вести речь о ее приеме в Евросоюз. Премьер-министр Венгрии заявил, что прежде всего необходимо добиться мира, чтобы затем заключить долгосрочные соглашения с Россией и наладить партнерство с Украиной.
Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии:
"Нашим первоочередным приоритетом должно быть достижение прекращения огня и мира как можно скорее, а затем установление гарантий безопасности, которые даже определяют, что такое Украина. Потому что правые больше не знают, что такое Украина. Мы не знаем, где находятся ее границы, мы не знаем, сколько в ней граждан. Мы очень мало знаем об этом, потому что речь идет о стране, которая все больше втягивается в войну, разрушается и перемалывается ею. Это самое главное. Как только это будет сделано, мы должны немедленно прийти к соглашению с русскими".
Венгрия отказывается поддержать поспешное присоединение Украины к ЕС, предупреждая, что это нанесет серьезный ущерб европейской экономике.