Орбан призвал главу Еврокомиссии добровольно уйти в отставку

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал председателя Еврокомиссии фон дер Ляйен добровольно уйти в отставку.

Как известно, против нее выдвинуты обвинения в коррупции. Голосование по вопросу о доверии главе ЕК состоится в Страсбурге 10 июля.

Орбан уже давно выступает с жесткой критикой нынешнего руководства Евросоюза, в том числе политики в области миграции, конфликта в Украине, санкций против России, а также экономических отношений сообщества с Китаем и США.