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Орбан призвал главу Еврокомиссии добровольно уйти в отставку
Автор:Редакция news.by
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал председателя Еврокомиссии фон дер Ляйен добровольно уйти в отставку.
Как известно, против нее выдвинуты обвинения в коррупции. Голосование по вопросу о доверии главе ЕК состоится в Страсбурге 10 июля.
Орбан уже давно выступает с жесткой критикой нынешнего руководства Евросоюза, в том числе политики в области миграции, конфликта в Украине, санкций против России, а также экономических отношений сообщества с Китаем и США.
Сама же фон дер Ляйен накануне выдвинула ультиматум официальному Пекину: потребовала от Китая ограничить отношения с Россией и открыть китайский рынок для товаров и услуг от европейских производителей в ущерб национальной экономике.