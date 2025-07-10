Орбан: Украина и Евросоюз проиграли в конфликте, Россию невозможно победить

На этом фоне Виктор Орбан в очередной раз затронул тему конфликта в Украине и ошибочности политики Евросоюза в этом отношении. Так, глава венгерского правительства заявил, что Украина и Евросоюз уже проиграли в конфликте, а Россию невозможно победить, поскольку государство является ядерной державой.

"Эту войну невозможно выиграть на передовой, ее можно завершить только дипломатией, а дальнейшие потери можно сократить или предотвратить. Мы еще не достигли этой цели, но тем временем мы уже потратили около сотни миллиардов евро в Украине, и они хотят потратить еще больше, не имея рационального, описываемого пути к победе, просчитанного военной и политической логикой. Я думаю, что нам не следовало вступать на этот путь, и теперь нам следует как можно скорее сбавить темп, остановиться, поблагодарить генералов за их работу, вернуть дипломатов и министров иностранных дел за стол переговоров и начать работать над миром", - высказался премьер-министр Венгрии.