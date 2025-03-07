Орбан: Венгрия считает безответственными попытки лидеров ЕС продолжить военную поддержку Украины

Венгрия считает безответственными попытки лидеров Евросоюза продолжить военную поддержку Украины, потому что у стран ЕС на это просто нет денег. Это подчеркнул премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на выступлении в утренней программе радиостанции Kossuth, сообщает ТАСС.

Он пояснил, почему 6 марта на саммите в Брюсселе Венгрия в отличие от других 26 государств ЕС отказалась одобрить общее заявление по Украине.

Главная причина в том, что это противоречит венгерской позиции в поддержку мирного урегулирования конфликта. Кроме того, Венгрия убеждена, что конфликт не может быть разрешен на поле боя и Украина не сможет выйти из него победителем.

"Если война длится уже три года и Россия в ней побеждает, а США отходят в сторону, то какие шансы у оставшихся стран? У 26 стран не было никаких оснований для принятия этого заявления. Если они решат продолжить войну, то на это будут потрачены все наши последние деньги", - сказал глава правительства.

По его словам, на саммите в Брюсселе стало ясно, что в будущем европейцы хотят давать деньги на содержание украинской армии. "Во-вторых, Украина как государство не работает. Поэтому придется финансировать не только украинскую армию, но и украинское государство", - продолжил премьер. В-третьих, страны ЕС решили, что им также необходимо усилить свою обороноспособность. "Наши армии слабы, наши вооружения недостаточны, и Европа должна стать сильнее", - сказал Орбан.

Кроме того, многие поднимают вопрос о вступлении Украины в Евросоюз, а это тоже будет означать большие расходы для всего сообщества. Если сложить все это, то получится, что у Евросоюза на все просто не хватит денег, предупредил глава правительства. Поэтому на продолжение военной поддержки Украины "в Европе, возможно, даже в Америке денег нет". "Так что это не сработает", - заявил Орбан.

6 марта на саммите в Брюсселе Венгрия отказалась поддержать заявление Евросоюза по Украине. Оно было опубликовано только в качестве текста, одобренного остальными 26 членами сообщества, и будет вновь обсуждаться на следующем саммите 20-21 марта. В документе говорится, что ЕС по-прежнему готов предоставлять Украине все виды помощи, включая военную, и продолжит оказывать давление на Россию, в том числе посредством санкций.