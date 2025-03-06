Премьер Венгрии Виктор Орбан выдвинул 12 требований к Евросоюзу, включая призыв касательно Украины. Их он перечислил в соцсети X. Об этом пишет РИА Новости.

"Чего требует венгерский народ от Брюсселя? Пусть будут мир, свобода и единство", - написал он.

Первым пунктом стал призыв создать "Европу наций", далее - требование равенства перед законом для всех государств-членов.

Кроме того, он выступил за восстановление полномочий, незаконно отнятых у наций, а также национальный суверенитет и сильное право вето для правительств государств-членов.

Орбан также призвал изгнать агентов Сороса, удалить коррумпированных лоббистов из парламента и ликвидировать долг Союза, чтобы не оставлять его внукам.

"Не мешать защищать границы и не ввозить мигрантов и выдворять тех, кто прибыл нелегально", - добавил он.

Премьер призвал остановить поток коррумпированных долларов и евро в государства Евросоюза.

Он также выделил запрет на противоестественное перевоспитание детей и защиту христианского наследия Европы.

"Мы требуем мира в Европе и союз без Украины", - заключил Орбан.