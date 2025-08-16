Отношения и доверие восстанавливаются. Самарин о телефонном разговоре Лукашенко и Трампа

После исторической встречи на Аляске громких заявлений для прессы не прозвучало. Но лидеры Трамп и Путин показали, что они готовы обеспечить безопасность на европейском континенте. Обратили внимание эксперты и на тот факт, что перед саммитом и Путин, и Трамп созвонились с Лукашенко.

"Перед встречей президентов произошло очень большое событие. Это телефонный разговор между Президентом США Дональдом Трампом и Президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко. Этот разговор для многих стал сюрпризом, хотя работа идет не останавливаясь. Контакты между Республикой Беларусь и Соединенными Штатами на секунду не останавливаются. Просто время от времени мы видим, как плоды этой работы вырываются в медийную повестку. Например, Кит Келлог приезжает в Минск с политической делегацией, а затем делегацией общественных деятелей приезжает в Республику Беларусь. Мы видим разговоры, договоренности, контакты, которые не останавливаются, становятся видны всем и плоды этих контактов. И мы видим, что отношения восстанавливаются, доверие восстанавливается. Это, конечно, очень непростой и длинный процесс, но он идет".