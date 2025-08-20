Ответ на учения "Запад-2025". В Латвии готовятся к масштабным маневрам "Намейс"

В Латвии готовятся дать старт маневрам "Намейс", которые являются своеобразным ответом нашим учениям "Запад-2025". Они начнутся 2 сентября и завершатся 8 октября. В них примут участие 12 тыс. военных, представляющих ведущие страны НАТО.



К участию в учениях также привлечены территориальные войска. Судя по всему, масштаб маневров является чрезвычайным. Власти уже предупредили граждан, что по дорогам и улицам городов будет в большом количестве перемещаться военная техника.



Всем латвийцам следует быть к этому готовыми и неукоснительно исполнять приказы, которые им будут передаваться через средства экстренной коммуникации.