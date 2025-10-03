Папа Римский Лев XIV благословил глыбу льда: это стало ответом Ватикана на заявление Трампа, сделанное с трибуны ООН: американский президент назвал теорию глобального потепления "всепланетным мошенничеством".



Лев XIV дал понять, что католическая церковь придерживается на этот счет иного мнения. Данное действие стало редким для этого понтифика вторжением в область политики: прежде он старался воздерживаться от вмешательства в вопросы, которые не связаны с религиозной сферой.



Также Папа Римский раскритиковал тех, кто, по его словам, насмехается над проблемой изменения климата. А еще предупредил, что "слова имеют последствия". Адресовалась эта угроза со всей очевидностью именно Трампу.