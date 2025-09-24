3.64 BYN
Парламентские выборы в Молдове: перевесят ли национальные интересы давление извне?
Парламентская кампания в Молдове на финишной прямой. Голосование состоится в воскресенье, 28 сентября. Местные власти готовятся повторить обкатанный сценарий.
Перевесят ли национальные интересы давление извне? Подробности в авторской рубрике "Таблица Менделевой".
Молдова на пороге выборов, когда обыски становятся инструментом для управления государством, а власти не оставляют попыток одержать "победу любой ценой".
Парламентские выборы в Молдове уже обросли скандалами, а избирательная кампания пропиталась атмосферой страха и преследования оппозиции. Массовые обыски в разных городах страны проходят с завидной регулярностью. Их количество измеряется сотнями: то по делам о коррупции, то по незаконному финансированию, есть еще по организации массовых беспорядков. Это поводы "официально названные". В рамках рейдов обнаружили даже людей, якобы "обученных в Сербии для проведения массовых беспорядков". Среди конфискованного громкоговорители, ботинки и… веники. Пока власти сметают неугодных политиков, Санду все чаще обвиняют в "политических чистках".
Карательная демократия вместо профессиональных реформ как свидетельство агонии властей, которые понимают, что "их политический конец близок" - мнение экс-президента Молдовы.
По данным свежих опросов, президенту Молдовы доверяют всего 24 % населения страны. Экономика разрушается, правосудие не функционирует. Нарастает ограничение свободы слова и вероисповедания. Данные аналитической компании iData свидетельствуют о том, что правящая партия проигрывает "Патриотическому блоку". Но это без учета зарубежной диаспоры на европейских участках.
А как показал опыт прошлых выборов в Молдове, там творятся ночные чудеса и решают голоса "извне". Причем спасти свои голоса от того, чтобы они не были украдены Западом, удастся не всем. Молдован в России заранее лишают возможности принять участие в определении будущего своей страны.
ЦИК Молдовы отправит в Россию всего 10 тыс. бюллетеней для голосования на парламентских выборах. На диаспору из 350 тыс. человек будут открыты всего два участка у посольства в Москве.
ЦИК Молдовы отправит в Москву всего 10 тыс. бюллетеней на полумиллионную диаспору
Режим Санду делает все, чтобы остаться у власти в преддверии парламентских выборов
При этом в Италию Кишинев отправит 229 тыс. бюллетеней, в Германию 140 тыс. Для голосов из сада европейского горит зеленый свет. Ранее глава ЦИК Молдовы открыто заявила о праве стран ЕС вмешиваться в выборы в республике, указав, что даже когда речь идет о прямом финансировании политических сил, это не считается в Молдове формой электоральной коррупции.
Западные политики пытаются навязать стране "нужные" ценности и подмять народ Молдовы под себя. Страна погрязла в долгах перед Евросоюзом, а действующие власти, похоже, готовы расплатиться суверенитетом.