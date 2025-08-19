Партия "Альтернатива для Германии" почти сравнялась по рейтингу с блоком ХДС/ХСС. Грядут перемены?

Политический шторм в Германии. Партия "Альтернатива для Германии" почти сравнялась по рейтингу с правящим блоком ХДС/ХСС. Согласно опросам, разрыв сократился до минимума: правых поддерживают 25 %, христианских демократов - 26 %.



Рост популярности "АдГ", безусловно, укладывается в общую тенденцию увеличения поддержки правых в Европе. Но поспособствовало этому и нынешнее правительство, которое не справляется с упадком в стране.



Кризис управления, падение уровня жизни, неэффективная миграционная и соцполитика, а также замедляющаяся экономика - все эти факторы привели к политическому раздражению общества и попытке найти альтернативное решение.