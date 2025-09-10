Партия "Неподчинившаяся Франция" может вынести вотум недоверия правительству нового премьера

Оппозиционная левая партия "Неподчинившаяся Франция" намерена вынести вотум недоверия правительству нового премьер-министра Франции Себастьена Лекорню, если тот сам не запросит голосование по вотуму доверия во время своего первого обращения с программной речью к парламенту. Об этом заявил координатор партии Манюэль Бомпар, сообщает БЕЛТА, ссылаясь на телеканал BFMTV.

"Если Себастьен Лекорню не запросит вотум доверия, мы на первом же заседании Национального собрания внесем предложение о вотуме недоверия, - сказал он. - Разумеется, мы предложим другим депутатам левого крыла вынести на рассмотрение вотум недоверия".

При этом политик назвал назначение Себастьена Лекорню премьер-министром страны "провокацией". "Господин Макрон не нашел ничего более разумного, чем переназначить человека, который входил во все правительства с 2017 года. Национальное собрание уже дважды выносило вотум недоверия его правительству, и он продолжает в том же духе", - отметил Бомпар.

Накануне президент Франции Эммануэль Макрон назначил министра Вооруженных сил Франции Себастьена Лекорню новым главой правительства.