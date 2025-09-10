3.66 BYN
Партия "Неподчинившаяся Франция" может вынести вотум недоверия правительству нового премьера
Оппозиционная левая партия "Неподчинившаяся Франция" намерена вынести вотум недоверия правительству нового премьер-министра Франции Себастьена Лекорню, если тот сам не запросит голосование по вотуму доверия во время своего первого обращения с программной речью к парламенту. Об этом заявил координатор партии Манюэль Бомпар, сообщает БЕЛТА, ссылаясь на телеканал BFMTV.
"Если Себастьен Лекорню не запросит вотум доверия, мы на первом же заседании Национального собрания внесем предложение о вотуме недоверия, - сказал он. - Разумеется, мы предложим другим депутатам левого крыла вынести на рассмотрение вотум недоверия".
При этом политик назвал назначение Себастьена Лекорню премьер-министром страны "провокацией". "Господин Макрон не нашел ничего более разумного, чем переназначить человека, который входил во все правительства с 2017 года. Национальное собрание уже дважды выносило вотум недоверия его правительству, и он продолжает в том же духе", - отметил Бомпар.
Накануне президент Франции Эммануэль Макрон назначил министра Вооруженных сил Франции Себастьена Лекорню новым главой правительства.
Ранее большинство депутатов Национального собрания Франции проголосовали против доверия правительству Франсуа Байру, после чего он подал прошение об отставке. Инициатором голосования о доверии выступил сам Байру с целью заручиться поддержкой на фоне затяжного кризиса, вызванного разногласиями по проекту бюджета на 2026 год. Однако без большинства в Национальной ассамблее Байру потерпел поражение, поскольку левые и крайне правые объединились против него, обвиняя в попытке скрыть свою собственную ответственность и ответственность Макрона за то, что Франция оказалась в таком положении.