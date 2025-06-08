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Пассажирский самолет потерпел крушение в США, есть пострадавшие
Пассажирский самолет потерпел крушение в США, есть пострадавшиеnews.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d9cdfc0b-f3f0-44ee-8c54-0d6f7fdc6b2d/conversions/f7393377-7d86-4e26-bd08-d5624d8110a7-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d9cdfc0b-f3f0-44ee-8c54-0d6f7fdc6b2d/conversions/f7393377-7d86-4e26-bd08-d5624d8110a7-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d9cdfc0b-f3f0-44ee-8c54-0d6f7fdc6b2d/conversions/f7393377-7d86-4e26-bd08-d5624d8110a7-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d9cdfc0b-f3f0-44ee-8c54-0d6f7fdc6b2d/conversions/f7393377-7d86-4e26-bd08-d5624d8110a7-xl-___webp_1920.webp 1920w
Самолет, на борту которого находились до 20 человек, разбился в округе Коффи, штат Теннесси (США). Об этом сообщает Синьхуа.
Некоторые из находившихся в самолете пассажиров были доставлены в ближайшие больницы на вертолетах, уточнили в правоохранительных органах. Двое пострадавших находятся в критическом состоянии.
На месте происшествия работает полиция и спасатели. Местные власти обратились с просьбой к жителям ближайших домов не приближаться к месту инцидента, чтобы дать возможность аварийным бригадам работать.
По предварительным данным, в момент крушения в салоне находилось от 16 до 20 человек. Информация о точном числе пострадавших и возможных жертвах уточняется. Причины крушения на данный момент неизвестны.-
Фото полиции штата Теннесси