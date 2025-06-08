Пассажирский самолет потерпел крушение в США, есть пострадавшие

Самолет, на борту которого находились до 20 человек, разбился в округе Коффи, штат Теннесси (США). Об этом сообщает Синьхуа.

Некоторые из находившихся в самолете пассажиров были доставлены в ближайшие больницы на вертолетах, уточнили в правоохранительных органах. Двое пострадавших находятся в критическом состоянии.

На месте происшествия работает полиция и спасатели. Местные власти обратились с просьбой к жителям ближайших домов не приближаться к месту инцидента, чтобы дать возможность аварийным бригадам работать.

По предварительным данным, в момент крушения в салоне находилось от 16 до 20 человек. Информация о точном числе пострадавших и возможных жертвах уточняется. Причины крушения на данный момент неизвестны.-