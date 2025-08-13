Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Паводок может нанести серьезный ущерб административному центру Аляски

Из-за таяния ледника Менденхолл начинается паводок в городе Джуно, административном центре штата Аляска (США), пишет БЕЛТА со ссылкой на портал Alaska Beacon.

Ожидается, что пик непогоды придется на среду ,13 августа, и уровень воды может достигнуть около 5 м.

"Паводок, спровоцированный таянием ледника Менденхолл, вероятно, приведет к более серьезным последствиям, чем в прошлом году, когда пострадало более 290 жилых зданий. Этот 20-километровый ледник расположен в 19 км от центра города", - говорится в материале портала.

12 августа власти призвали жителей Джуно эвакуироваться из-за ожидающегося паводка.

