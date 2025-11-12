Пенсионный возраст во Франции останется прежним до 2027 года

Во Франции одобрили заморозку пенсионной реформы, такое решение принято в Национальном собрании Пятой республики, большинство депутатов поддержали. Пенсионный возраст не будет повышен до 64 лет, как это планировал Макрон.

До 2027 года возраст выхода на пенсию останется на уровне 62 лет и 9 месяцев. Это означает, что 3,5 млн французов смогут уйти на пенсию раньше. Правительство Лекорню было вынуждено пойти на компромисс с социалистами, чтобы сохранить власть и избежать очередного вотума недоверия.