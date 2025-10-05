По осени считают не цыплят, а предстоящие убытки - так принято в Польше. Осенне-зимний период дорого обойдется гражданам.

Стремительно растут цены на отопление и риск того же с электроэнергией, про стоимость недвижимости и говорить не стоит. Государство старательно выводит деньги из социальной сферы на нужды военные. О перипетиях польского бытия - в рубрике "Полная Европа".

Бесконечно можно смотреть на три вещи: огонь, воду и на то, как польские власти раздевают собственный народ. В этом деле они однозначно демонстрируют успехи. Например, цены на отопление в стране попросту вышли из-под контроля. Они вполне могут подскочить на 90 %.

При этом система поддержки практически не работает - власти официально объявили конец заморозке цен. Спасибо за это стоит сказать правительству Дональда Туска, так заявляют в канцелярии президента Кароля Навроцкого. Президент Польши всеми силами "сопротивлялся", но пал под давлением оппонентов и единственное, что сумел сделать для своего народа, хотя бы сохранить ценник на электроэнергию и выбить "тепловой" бонус для самых бедных.

Збигнев Богуцкий news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/77e49eb9-48d5-4d75-a625-f05cf69ae80b/conversions/0f21832f-641f-4b5b-9d16-4dec1b619804-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/77e49eb9-48d5-4d75-a625-f05cf69ae80b/conversions/0f21832f-641f-4b5b-9d16-4dec1b619804-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/77e49eb9-48d5-4d75-a625-f05cf69ae80b/conversions/0f21832f-641f-4b5b-9d16-4dec1b619804-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/77e49eb9-48d5-4d75-a625-f05cf69ae80b/conversions/0f21832f-641f-4b5b-9d16-4dec1b619804-xl-___webp_1920.webp 1920w

Збигнев Богуцкий, руководитель канцелярии главы польского режима:

"Цены на энергоносители будут заморожены в следующем квартале. Это могло быть сделано гораздо раньше, когда правящая коалиция почему-то приняла решение касательно только трех кварталов. Но тогда они были уверены, что на выборах победит Тшасковский и в сентябре полякам самим придется беспокоиться о крайне высоких ценах на электричество. Более того, не все смогут воспользоваться и ваучерами на обогрев. Жаль, что правительство не хочет помогать полякам".

В Польше наметилось натуральное двоевластие, которое очень даже удобно для панов. Навроцкий спихивает вину за все неудобные решения на Туска, а тот, соответственно, наоборот. Страдает от этого простой народ. Оба служат одной цели - максимально вложить в вооружение для защиты от выдуманных врагов. При этом, они доят всех - и людей, и бизнес. Теперь власти хотят повысить налог на прибыль для банков ради финансирования военных расходов. Забавно смотрится, как эта авантюра прикрывается заботой о стране.

Дональд Туск news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8bf19bee-cefc-4fb6-845a-5bd186128996/conversions/263ab7db-af72-44db-9d79-c216aca23e03-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8bf19bee-cefc-4fb6-845a-5bd186128996/conversions/263ab7db-af72-44db-9d79-c216aca23e03-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8bf19bee-cefc-4fb6-845a-5bd186128996/conversions/263ab7db-af72-44db-9d79-c216aca23e03-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8bf19bee-cefc-4fb6-845a-5bd186128996/conversions/263ab7db-af72-44db-9d79-c216aca23e03-xl-___webp_1920.webp 1920w

Дональд Туск, премьер-министр польского режима:

"Если мы хотим быть страной, которая заботится о слабых и гарантирует более высокую заработную плату, нам необходимо усилить нашу безопасность. Для этого требуются гигантские инвестиции в армию. Лучше облагать налогом банки, чем польские семьи, тем более что банки находятся в очень хорошем финансовом состоянии".

Не самая радужная перспектива на будущий год и по стоимости жилья. В Польше и так с этим проблема, но в 2026-м прогнозируют рост на несколько процентов. Люди массово берут кредиты в надежде ухватить заветные квадратные метры по старой цене. Но риск не успеть велик - земля дорожает, строительные услуги тоже, а для застройщиков хотят ввести повышенные налоги.

Тем, кто оказался заложником властных игр, остается только искать виноватых, но почему-то праведный гнев направлен не на чиновников в Варшаве, а на украинцев: если бы полякам не пришлось содержать понаехавших, то и жизнь их была в разы лучше. Недавно во Вроцлаве подростки заманили в ловушку парня из "незалежной", скрутили его и поиздевались, снимая все на камеру.

Тема "незалежной" также прекрасно демонстрирует процесс перетягивания одеяла. Туск пытается доказать всем, что война в Украине - это и польская война. Он не признает очевидный факт, что Варшава является соучастником преступлений киевского режима, но обвиняют Россию чуть ли не в гитлеровских планах.

"Это не вопрос обычной, очевидной и необходимой солидарности со страной, которая подверглась нападению со стороны агрессора, а вопрос безопасности и выживания всей западной цивилизации. Это наша война, потому что война в Украине - часть ужасного проекта, который время от времени появляется в мире", - заявил Дональд Туск.

В искренность этих заявлений не верится. Туск и сам бы с радостью слез с темы Украины, но давление из Брюсселя не позволяет. Навроцкий, со своей стороны, все чаще выступает против Киева и украинских гостей в стране. Президент Польши в последнее время ведет себя странно.

Кароль Навроцкий news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e8cf36ae-7c2a-4427-bcd4-e1097a94e18d/conversions/958b99f3-443f-4563-81e4-913206097790-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e8cf36ae-7c2a-4427-bcd4-e1097a94e18d/conversions/958b99f3-443f-4563-81e4-913206097790-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e8cf36ae-7c2a-4427-bcd4-e1097a94e18d/conversions/958b99f3-443f-4563-81e4-913206097790-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e8cf36ae-7c2a-4427-bcd4-e1097a94e18d/conversions/958b99f3-443f-4563-81e4-913206097790-xl-___webp_1920.webp 1920w

В одном из интервью он рассказал, что встретился с призраком маршала Пилсудского и разговаривает с ним практически каждый день, обсуждая многие темы - Советско-польскую войну 1920 года, текущую международную ситуацию, российскую угрозу, а также о парламенте.