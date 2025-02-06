Почему бэчебэ-протесты беглых оказались малочисленны и кого они в этом обвинили

У закордонных экстремистов продолжается черная полоса - Трамп остановил все дотации от американской кормушки. На три месяца будет аудит. У беглых был шанс показать, что они в эмиграции нужные и полезные, что их много, что не зря угрохали деньги на ботов и акции.

Но в итоге собрался такой мизер, что пришлось по старой привычке выбирать ракурс для создания массовости на видео. В чем причина отсутствия массовости на митингах беглых, разобрались в "Катюшином расчете".

Итак, 26 января, пока белорусы делали на участках выбирали Президента Беларуси, в Варшаве, Литве и других местах, где сохранились экстремисты-тунеядцы, шли акции против этого. Они были заранее анонсированы, причем разработаны и по таймингу, и по маршруту движения. Однако еще на этапе подготовки беглые испытывали нелегкую судорогу - белорусы, которые рванули за обещаниями экстремистской кухни, уже так наелись этих котлет, что заранее было понятно, что акции будут малочисленные, но информационный шум был очень нужен.

В Варшаве, например, самые "верные", самозваные барышни, любящие кругосветки, должны были промаршировать с флагами, а потом собраться на сабантуй и белорусы, "годныя лепшага". Доноры, кстати, раскошелились на 60 тыс. евро.

А так выглядят потраченные 60 тыс. евро - пустующий зал и никакого кофе.

До этого прошел анонсированный марш. Колонна с БЧБ-полотном прошла по заранее известному маршруту. Но, правда, полотно изрядно где-то изваляли. Но все равно его растянули и рассредоточились. И получилось, участвовавших в марше, 300 человек, не более.

Так это выглядело с квадрокоптера (фото 1), но показали совершенно по-другому - выбирая ракурс ниже, получается меньше пустот (фото 2).

На изображениях показана самая многочисленная группа. Их всех легко было посчитать поголовно. На сам сабантуй без кофе-чая пришли только 70 человек. Акция с импровизированным участком в Вильнюсе со Шредером собрала едва ли 70 человек. Всего 10 человек пришли на акцию на замковой площади в Варшаве, 20 - на так называемый информационный пикет, в Люблин - 10, в Брюсселе - 15. В Кельне импровизированно голосовали 20 человек. Подытожим: 581 человек - это массовка, которую удалось привлечь к антигосударственной акции.

Сергей Кабакович, официальный представитель Следственного комитета Беларуси:

"Основными целями проведения мероприятий были: 1. Попытаться продемонстрировать так называемую состоятельность руководства группами беглых; 2. Дискредитировать Республику Беларусь на международной арене; 3. Вмешаться в избирательный процесс и сорвать электоральную кампанию".

Сергей Кабакович также добавил, что сходки сопровождались оскорбительными лозунгами, разжигающими социальную вражду с использованием экстремистской символики. Несмотря на повышенные меры конспирации, из общего количества участников (а это 581 человек), идентифицированы 365 персонажей, принявших участие в сборищах в различных городах. Среди них Вроцлав - 11 человек, Варшава - 203, Нью-Йорк - 39, Прага - 11 и другие. В настоящее время в рамках расследования уголовного дела их деятельность задокументирована, и принято решение о привлечении фигурантов к уголовной ответственности, в том числе в порядке специального производства.

Что касается самих белорусов, то на одной из акций честно, но обреченно прозвучало, каково отношение белорусов внутри страны на деле, на БЧБ-тусовку: "Краіна як жыла, так і жыве. Усе ходзяць у кавярні, спяваюць так, як бы нічога не зрабілася. Усім усё роўна".

В общем, фееричный провал. Беглые, кстати, заявили, что причина немассовости массовых акций - это отсутствие финансирования от США. То есть виноват Трамп, а жить еще надо три месяца.

Современная российская и белорусская оппозиция не могут сформировать ни новых идей, ни стратегий для объединения разношерстной публики, которая живет в Вильнюсе, в Варшаве и где-то еще. Александр Песке, аналитик, журналист, издатель журнала "Русская Швейцария"