Почему парламентские выборы в Чехии аналитики называют поворотными - мнение эксперта
Парламентские выборы в Чехии аналитики называют поворотными. Мнение гостя "Первого информационного" телеканала.
Алексей Беляев, политолог, декан факультета журналистики БГУ:
"Чехия всегда была проевропейским государством. Из каких-то своих внутренних корыстных или личных интересов могут меняться отдельные направления политики, но они изменятся несильно. Безусловно, ожидается, в первую очередь, антиукраинский тренд, который может усилиться, поскольку далеко не все в целом в Европе, и в частности в Чехии, поддерживали курс, проводившийся по настоянию Брюсселя, о полной и безоговорочной поддержке Украины".
Эксперт напомнил, что Чехия уже вложила очень много своих собственных средств и передала Украине в начале специальной военной операции. Большое количество бывших советских вооружений. "Поэтому сегодня, даже с точки зрения экономики, помощь надо останавливать, поскольку у Чехии на это просто нет средств. И это одно из ключевых изменений внешней политики государства, если победят евроскептические силы", - подчеркнул политолог.