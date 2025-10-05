Почему парламентские выборы в Чехии аналитики называют поворотными - мнение эксперта

"Чехия всегда была проевропейским государством. Из каких-то своих внутренних корыстных или личных интересов могут меняться отдельные направления политики, но они изменятся несильно. Безусловно, ожидается, в первую очередь, антиукраинский тренд, который может усилиться, поскольку далеко не все в целом в Европе, и в частности в Чехии, поддерживали курс, проводившийся по настоянию Брюсселя, о полной и безоговорочной поддержке Украины".