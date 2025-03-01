Почему пересмотрена система подготовки ВС Беларуси - в проекте "Диспозиция"

Белорусские полигоны сейчас в большей степени напоминают полевые лаборатории. Военные исследуют передовые модели вооруженной борьбы и, минуя многочисленные согласования и утверждения, прямо на месте корректируют программу подготовки войск.

Изменения касаются не только частей и соединений, но прежде всего - обучения отдельных бойцов. Военно-политическая обстановка сегодня может измениться мгновенно, а значит армия должна быть готова к эффективным действиям еще быстрее. О кульбитах в политике и приемах в тактике расскажем в проекте "Диспозиция".

Что-то все чаще стал вспоминаться 2003 год. И теперь уже не из-за пробирки с белым порошком и откровенной лжи в ООН об оружии массового поражения в Ираке. Ложью-то сейчас вообще никого не удивишь. Помнится другое, как некоторые крупные страны Европы, в частности Франция и Германия, выступили против вторжения США и кампании. И тогда тоже, как сегодня, многие всерьез говорили о расколе Запада. И чем все закончилось? Беженцами, раздавленным государством и хаосом на долгие десятилетия... Но были ли хоть какие-то санкции против Америки и ее союзников, какое-то мало-мальское давление, компенсации? Вопрос почти комичный. А вот что было - так это расплата иракскими природными ископаемыми и миллионами человеческих жизней.

Все это не может не напоминать нынешнюю ситуацию с Украиной и расхождением позиций в западном мире. Ноты почти одни и те же. И завершиться розыгрыш может опять доступом к природным ископаемым, жертвы и объятиями Вашингтона с Брюсселем, да еще перед лицом угрозы со стороны все тех же вечных оппонентов - России с Беларусью.

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Конфликтный потенциал в наши дни, можно сказать, лишь нарастает, нивелировать его способны только оборонные возможности. Они у нас крепнут на полигонах, но в четкой привязке к требованиям войны. В полях сейчас в том числе - гранатометчики. И если раньше главным было просто поразить цель, то теперь важно грамотно добраться до огневой позиции. И обязательно отстреляться так, чтобы выжить. Иные модели не рассматриваются.

Командир гранатометного взвода:

"Отрабатываем вопрос, чтобы расчет мог максимально скрытно выдвинуться, развернуть свой АГС. Для того чтобы потом выйти на огневую позицию, минимизируя затрачиваемое время на выставление уровней, на его выверку. Чтобы можно было сразу быстро отработать по цели и минимизировать потери в случае контрбатарейной борьбы".

Стремительно меняются в армии и представления о полевом комфорте. Оборудованные и привычные рубежи открытия огня - в прошлом. Стреляют теперь там, где эффективней. Упор - на обучение самостоятельно выбирать позиции, использовать все, что под рукой. Результаты поначалу могут быть и не очень, но важны в итоге умения адаптироваться и победить в любой местности.

Пулеметчик мотострелкового взвода:

"Главное, что у тебя в голове и как ты мыслишь. Отстрелял я сегодня опять же на отлично. Сменил несколько позиций: стрелял из положений лежа, сидя, стоя и поразил все цели".

Снайпер мотострелкового взвода:

"На позиции необходимо удобно лечь, ничего не должно мешать. Дыхание спокойное, ровное. Каждый сам себе подбирает корректировки. Кто-то больше при выстреле смещает прицел влево. Кто-то больше прицел вправо смещает. И поэтому каждый человек свою винтовку приводит к бою сам - никто ему не помогает в этом. Сегодня стрельба прошла отлично".

Сегодня каждый день ситуация с безопасностью в нашем регионе меняется. Среди триггеров - бизнес, личные отношения, амбиции. В Беларуси при этом никто не бегает и не кричит - как же так, что делать?! Да просто установка на хладнокровную позицию дана давно. Как и на мгновенную реакцию.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь (20.02.2024 г.):

"Сегодня крайне важно не просто реально оценивать обстановку и понимать, что происходит, но и оперативно действовать. И надо действовать на упреждение. Мы все, в первую очередь люди в погонах, просто обязаны быть готовы к отражению любых угроз. Ошибки при этом недопустимы".