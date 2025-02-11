Почему Порошенко в 2015-м не хотел одобрять Комплекс мер по выполнению Минских соглашений

11 февраля 2015 года в 18:30 во Дворце Независимости начались переговоры "нормандской четверки" по урегулированию ситуации в Украине. О чем договорятся лидеры государств, ждали и Дипсервисхолле (Дом приемов МИД Беларуси).

В нем находились представители ЛНР, ДНР, Украины и России и спецпредставитель ОБСЕ Хайди Тальявини. Именно она привезла Дом приемов подписанные документы из Дворца Независимости.

Владислав Дейнего, министр иностранных дел ЛНР:

"Все было гораздо сложнее. Практически на протяжении двух недель мы через день ездили в Минск. ОБСЕ назначало очередную дату встречи, но Украина на нее не являлась. И на этом этапе "нормандская четверка", как орган, взявший на себя координирующую функцию переговорного процесса, принял решение провести одновременное заседание "нормандской четверки" и контактной группы. То есть целью этого шага было либо простимулировать Украину, чтобы они все-таки приехали на заседание, либо убедиться в том, что с Украиной разговаривать в принципе невозможно".

И с этой целью "нормандская четверка" назначила заседание в Минске. В том же месте, где должна была заседать контактная группа. Заседание предполагалось провести в Президент-Отеле. Но когда туда приехала немецкая делегация, госпожа Меркель, услышав о том, что здесь же будут присутствовать и представители Донбасса, заявила, что не зайдет в одно здание с террористами.

"То есть отношение Меркель к Донбассу очень четко прорисовалось в этом заявлении. Но очень быстро все переиграли, быстро изменили точку проведения заседания контактной группы, определили Дипсервисхолл, где и собралась группа. Это была, наверное, 10-я попытка провести заседание, на котором должны были рассмотреть комплекс мер", - отметил министр иностранных дел ЛНР.

По его словам, комплекс мер как документ родился именно потому, что подписанные в сентябре документы (протокол от 5 сентября, меморандум от 19 сентября) результата не дали. "Нормандская четверка" решила каким-то образом упорядочить этот процесс, определить некую дорожную карту, которая должна была бы определить последовательность этапов выполнения соглашения, прописанных в сентябре. Поэтому документ и назвали "Комплекс мер по выполнению Минских соглашений".

Там не установили никаких новых шагов, просто определили очередность, взаимосвязь и логическую структуру процесса урегулирования. Этот документ прорабатывался еще осенью-зимой. "В принципе, на нашей площадке обсуждать было нечего, поскольку документ должен был быть сначала одобрен "нормандской четверкой". Но она столкнулась с тем, что Порошенко категорически отказывался его одобрить, причем его интересовал один вопрос только – Дебальцево", - заявил Владислав Дейнего.

Дебальцево - населенный пункт на границе ЛНР и ДНР. Это своего рода хаб, соединяющий в целом Россию и Украину, Россию и Донбасс.

Глава ДНР Денис Пушилин пояснил, что Дебальцево - это один из стратегических населенных пунктов за счет логистики. Это и железнодорожный узел, и долгое время как раз со стороны Дебальцево держали в определенном напряжении не только Горловку, но и Енакиево.

Денис Пушилин:

"Территория ЛНР была под ударом также со стороны той группировки противника, которая базировалась в Дебальцево. Для было очень важным отодвинуть противника. Вопреки даже военным догмам, несмотря на то, что нас было меньше по количеству, чем обороняющаяся сторона, бойцам удалось вытеснить противника из Дебальцево, но Порошенко долго с этим не соглашался и не признавал это".

Собственно поэтому Порошенко и приходилось несколько раз выходить из Зеленой комнаты и звонить в штаб. Хотя изначально были предположения - может, в Вашингтон? Разрешались любые атаки, лишь бы оттянуть силы ДНР и ЛНР от Дебальцево.

10 лет попыткам поиска мира. 11 февраля 2015 года внимание всех было приковано к Минску. Во Дворце Независимости начались переговоры "нормандской четверки" - Путина, Порошенко, Меркель и Олланда. Саммит длился 17 часов. Но какие детали стали видны только спустя время, и теперь видятся по-другому. Что вспоминают очевидцы тех событий из Минска, Москвы, Донецка и Луганска и Дебальцево. Как там в ту ночь ждали вестей из Беларуси? Об этом подробнее смотрите в фильме "В поисках мира. Как "нормандская четверка" искала мир в Минске?"