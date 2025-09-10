Митингующие жгут мусорные баки, вступают в стычки с правоохранителями, перекрывают подступы к городам, административным зданиям. Под контроль демонстрантов перешел Лионский вокзал в Париже.

По последним данным, при помощи дубинок, слезоточивого газа и светошумовых гранат французской полицией было задержано около 300 человек.

Между тем новый премьер Франции принял полномочия на церемонии в Матиньонском дворце. Им является Себастьен Лекорню, ранее занимавший пост главы Минобороны страны. Ему предстоит попытаться продвинуть проект бюджета, который стоил карьеры двум его предшественникам. Именно против бюджетного плана протестуют сейчас французы. Он предусматривает отмену двух национальных праздников, заморозку пенсий и сокращение расходов на здравоохранение на 5 млрд евро.