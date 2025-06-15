Под взрывы светошумовых гранат - кто стоит за акцией в США "День без королей"

Президент США Дональд Трамп встретил свой 79-й день рождения масштабно. Под взрывы светошумовых гранат, со стычками и стрельбой - гудела почти вся страна.

14 июня Соединенные Штаты также отпраздновали День флага. Состоялась и первая военная процессия в Вашингтоне в XXI веке. Ее приурочили к 250-й годовщине американской армии. В последний раз такое мероприятие проходило в 1991 году, когда Джордж Буш-старший чествовал ветеранов войны в Персидском заливе.

А Дональд Трамп еще с 2018-го грезил мечтой о параде, потому заранее предупредил: все, кто попытается в Вашингтоне испортить ему праздник, столкнутся с жестким отпором. Но этот день все равно войдет в историю Штатов как дата одной из самых масштабных акций гражданского неповиновения (ее назвали "Днем без королей").

Дональд Трамп:

"Я не чувствую себя королем. Мне приходится проходить через ад, чтобы что-то утвердить. Король бы сказал: "Я просто это не подпишу". У короля никогда не было бы такого, как калифорнийский мандат, он бы даже не стал это обсуждать. Ему не пришлось бы звонить Майку Джонсону и Туну со словами: "Парни, вы должны это провернуть, и через пару лет мы добьемся результата". Нет-нет, мы не короли. Мы вообще не короли".

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Эксперты сходятся во мнении, что это "одно из самых ярких проявлений раскола американского общества" с момента инаугурации Дональда Трампа. А протесты - это возможность превратить Трампа в раненую утку за три года до выборов. Но вот кто "дергает за ниточки"?

Есть такой старый анекдот: почему цветная революция никогда не произойдет в США? Потому что в США нет американского посольства. Но вот это лето в Америке уже успело ознаменоваться разрывом как минимум этого шаблона. "День без королей" ведь совершенно не стихийная демонстрация. У беспорядков есть штаб организаторов. Известно, кто его возглавляет: Кристи Уолтон, одна из самых богатых женщин в мире и наследница основателя сети магазинов Walmart, самой богатой семьи в США. Фигурируют и другие доноры Демократической партии.

Протестующие в Лос-Анджелесе - это ведь тоже те, кого НКО, активно финансируемые в эпоху Джо Байдена, ввозили в страну. И к нынешним протестам их явно готовили. По словам организаторов погромов 14 июня, направлены они были на то, чтобы "не дать администрации Трампа возможность разжечь конфликт", а также защитить мигрантов от депортаций.

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И здесь нашла коса на камень, ведь переправка нелегалов - это основной бизнес мексиканских картелей, которые теперь теряют прибыль. Поэтому организация подобных мятежей в том числе в их интересах.

Но самое интересное и ироничное во всей этой череде беспорядков то, что Штаты, пытающиеся навязать всему миру свою "демократию, свободу и гуманизм", теперь поливают протестующих слезоточивым газом и демонстрируют неспособность защитить свой народ от погромов.

Пресловутая демократия вновь обернулась настоящим хаосом: стычки, стрельба, светошумовые гранаты, резиновые пули, разобранные тротуары и горящие машины.

Протестная пандемия, вышедшая за пределы города ангелов, распространилась до Портленда в Орегоне. Ожесточенные столкновения и торжество уличной анархии. Армия мигрантов схлестнулась с армией США.

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14 июня - день контрастов. Пока одни пели хозяину Белого дома "С днем рождения", либералы кричали ему: "Вон из Белого дома". Акция "без королей" охватила сотни американских городов. Часть жителей США по-своему решила отметить день рождения Дональда Трампа и в качестве подарка подготовила имениннику уличные "фейерверки".

Демонстранты в США активно используют первую поправку к Конституции США о свободе слова. Но понятие демократии в Штатах очень растяжимое. Когда они навязывают ее другим, нужно соблюдать, а у самих с "народными гуляниями" все же пожестче.

Уэйн Айви, шериф округа Бревард (США):

"Если вы попытаетесь толпой захватить машину в округе Бревард, собравшись вокруг нее, отказываясь отпустить водителя, в нашем округе вас, скорее всего, собьют и протащат через улицу. Если вы плюнете в нас, вы отправитесь в больницу и тюрьму. Если вы ударите кого-то из нас, вы отправитесь в больницу и тюрьму, и, скорее всего, вас укусит одна из наших больших, красивых собак, которые у нас есть. Если вы бросите кирпич, зажигательную бомбу или направите пистолет на одного из наших депутатов, мы сообщим вашей семье, где забрать ваши останки, потому что мы убьем вас. Это должно прекратиться".

Уэйн Айви news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7688a248-a1ed-433c-ba85-150c5a251321/conversions/e232bcd8-0417-4aa4-8955-c6d1eb7b31b6-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7688a248-a1ed-433c-ba85-150c5a251321/conversions/e232bcd8-0417-4aa4-8955-c6d1eb7b31b6-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7688a248-a1ed-433c-ba85-150c5a251321/conversions/e232bcd8-0417-4aa4-8955-c6d1eb7b31b6-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7688a248-a1ed-433c-ba85-150c5a251321/conversions/e232bcd8-0417-4aa4-8955-c6d1eb7b31b6-xl-___webp_1920.webp 1920w

Несмотря на угрозы правоохранителей, беспорядки 14 июня практически сразу приобрели кровавый оттенок. Волна общенациональной акции началась с убийств. Бывший назначенец губернатора Миннесоты, выдавая себя за полицейского, застрелил члена собрания штата и ее мужа. В другом районе Миннеаполиса было совершено покушение на сенатора и его супругу. Они получили ранения, но выжили. И Хортман, и Хоффман - члены Демократической партии. Мотивом преступления могли быть внутренние разборки среди демократов.

Сообщения о стрельбе и раненых приходили и из других городов. Больше всего из Лос-Анджелеса, где для усмирения агрессивной толпы силовики применили резиновые пули, светошумовые гранаты и слезоточивый газ.

И это несмотря на то, что с начала бунта мигрантов в Лос-Анджелесе находится больше американских военных, чем в Ираке и Сирии - почти 5 тыс. нацгвардейцев и морпехов. Спецназ на улицах применяет практически весь спектр средств противодействия беспорядкам. Однако взять под контроль ситуацию не удается. Выходить из дома во время протестов крайне опасно.

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Достается и журналистам. Репортер информагентства Синьхуа получил травму от резиновой пули и был поражен слезоточивым газом. Похожая участь настигла фотографа New York Post и репортера австралийского телеканала.

"После нескольких часов ожидания ситуация резко ухудшилась. Полиция Лос-Анджелеса передвигается верхом на лошадях, стреляя резиновыми пулями в протестующих в самом центре Лос-Анджелеса", - заявила одна из журналисток.

Сами демонстранты разбирают тротуары, жгут флаги и автомобили или, как говорят на Си-эн-эн "мирно" протестуют.

Катализатором уличной анархии стал рейд иммиграционной полиции. Явление для штатов при Трампе не ново. Ведь сразу после инаугурации президент США подписал указ о введении на границе с Мексикой режима ЧС и начал процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Программа по выдворению добралась до Калифорнии - одного из самых демократических штатов. И это здесь ключевой момент.

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Мятежники не сдаются, их протестные настроения всячески подогревают. Одним из главных организаторов столкновений называют Коалицию за гуманные права иммигрантов, финансируемую из госбюджета США в эпоху Байдена. А что, удобно. Протащить миллионы человек через южную границу, а потом использовать их в бунте против новой власти под четким руководством либеральных НКО.

Попытки губернатора Калифорнии через суд запретить Трампу использовать войска для подавления беспорядков закончились фиаско. Зато обнажили всему миру его амбиции. На губернаторском посту Ньюсому осталось 1,5 года. После чего он метит в Белый дом. По данным Politico, калифорнийцы уже обеспокоены тем, что он уделяет больше внимания вопросам, которые могут помочь ему выиграть президентскую гонку, а не проблемам штата.