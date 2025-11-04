"Покушение на их единоличие" - почему самостоятельность государств раздражает страны Запада

На Западе уверенно заявляют, что Россия, Китай, Беларусь и другие страны дружат против того же Запада. Почему из мирных государств создается образ врага, рассказал эксперт по национальной безопасности Александр Тищенко в "Актуальном интервью".

По словам эксперта, странам Запада хочется подавать намерения других стран в негативном ключе. "Потому что мы претендуем на право, на право своего голоса в этом хоре мирового общественного мнения. И они в наших действиях, конечно же, видят угрозу, потому что это покушение на их единоличие, их волю и их попытку владеть миром", - обозначил он.

Заявляя о своих правах, о своих традициях, о своих принципах, мы, наверное, автоматически вызываем у них какое-то опасение. Но мы-то дружим не против кого-то, мы дружим для того, чтобы создать справедливый мир. Александр Тищенко

Человечество давно решило отойти от рабовладельческого строя, колонизации но сегодня есть примеры колоний, хозяином которых являются США. "И из этой пропасти надо выходить. Устали страны, устали не то что сопротивляться этому всему, а хочется справедливости. Страны совсем другие стали", - заметил Александр Тищенко.

"Ведь почему Китай так раздражает Америку? Китай - это бывшая колония. И когда колония становится субъектом, это очень бьет по самолюбию бывшего хозяина. Понятно, что англосаксы будут этому сопротивляться, - подчеркнул он. - И когда Китай становится сильным государством, державой, для них (англосаксов - прим. ред.) это позор. Страдает самолюбие".