Полеты в аэропорту Румынии приостанавливались из-за беспилотника

28 сентября, в Международном аэропорту имени Анри Коандэ в Румынии произошел инцидент с беспилотником, который нарушил работу аэропорта, пишет БЕЛТА, ссылаясь на румынскую газету Libertatea.

Аэропорт расположен в 16,5 км к северо-западу от Бухареста, в пригороде Отопень. Отмечается, что небольшой гражданский беспилотник был замечен вблизи взлетно-посадочной полосы. О наличии в воздушном пространстве беспилотника сообщил экипаж самолета, приближавшегося к взлетно-посадочной полосе 08R аэропорта.

Компания "Национальные аэропорты Бухареста" (CNAB) объявила о немедленной временной приостановке всех посадок в воздушной гавани. Все находящиеся в этом районе воздушные суда были направлены в пункты ожидания.

Позднее, после оценки ситуации, посадка была возобновлена на другой взлетно-посадочной полосе.

"Напоминаем, что эксплуатация дронов на гражданских или военных аэродромах и вблизи них строго запрещена. Их несанкционированное использование представляет серьезную угрозу безопасности полетов и является уголовным преступлением, наказуемым в соответствии с законом. Информация об инциденте была немедленно передана в компетентные органы, которые начали расследование для установления личности оператора дрона и принятия необходимых мер правового характера", - говорится в заявлении представителей CNAB.