Итоги голосования подводят в Чехии. По итогам обработки всех бюллетеней с показателем в 34,5 % на парламентских выборах побеждает партия ANO во главе с экс-премьером страны Андреем Бабишем. На втором месте расположилась правящая коалиция, набравшая немногим более 23 % голосов.



С победой лидера партии ANO поздравил премьер-министр Венгрии. Как отметил Виктор Орбан, правда восторжествовала.



В ходе предвыборной кампании Бабиш обещал прекратить спонсирование Прагой киевского режима, не поддаваться на курс Брюсселя по милитаризации стран ЕС, а также выступал против системы солидарности в приеме мигрантов.



Теперь для реализации планов партии необходимо сформировать коалицию для получения большинства в парламенте, выдвижения и утверждения Андрея Бабиша на пост премьер-министра Чехии.