Politico: Европа шокирована политикой США по Украине

Европейские союзники шокированы очередным поворотом в политике США по Украине и не доверяют американскому лидеру Трампу. Об этом пишет Politico.



В частности, в ЕС обеспокоены тем, что американская поддержка ВСУ нестабильна. Так, одни поставки оружия останавливались без объяснений, другие, наоборот, возобновлялись, Но без гарантий. При этом внутри администрации непонятно, кто именно управляет процессом: Белый дом, Пентагон или отдельные советники Президента.



Ну а главное, в августе Пентагон планирует завершить новый обзор дислокации американских войск в Европе. Его результаты могут повлиять на весь баланс сил в регионе. Так как возможно значительное сокращение американских войск на континенте.