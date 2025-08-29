3.69 BYN
Politico: в Европе обсуждают создание буферной зоны на территории Украины
Автор:Редакция news.by
Одно из предложений, которое обсуждает Европа в рамках мирного урегулирования украинского конфликта, - это создание на территории Украины 40-километровой буферной зоны.
Как отмечает Politico, Москва приняла эту идею, которая, вероятно, приведет к увеличению численности скромного контингента миротворческих сил на континенте.
Участники дискуссий расходятся во мнениях о том, насколько глубокой может быть фактическая зона. Кроме того, неясно, примет ли Киев этот план, поскольку он, вероятно, будет сопровождаться территориальными уступками.
Politico также пишет, что США, похоже, не участвуют в обсуждении буферной зоны.