Politico: в Европе обсуждают создание буферной зоны на территории Украины

Одно из предложений, которое обсуждает Европа в рамках мирного урегулирования украинского конфликта, - это создание на территории Украины 40-километровой буферной зоны.

Как отмечает Politico, Москва приняла эту идею, которая, вероятно, приведет к увеличению численности скромного контингента миротворческих сил на континенте.

Участники дискуссий расходятся во мнениях о том, насколько глубокой может быть фактическая зона. Кроме того, неясно, примет ли Киев этот план, поскольку он, вероятно, будет сопровождаться территориальными уступками.