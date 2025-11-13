Политолог Киреев о роли ЕАЭС: кооперация на постсоветском пространстве открывает высокие перспективы

"Отношения между странами ЕАЭС находятся внутри бывшего советского пространства, т. е. есть культурное и языковое единство, есть остатки советской промышленности, науки, которые позволяют предпринимателям, бизнесменам и государственным служащим легче кооперироваться и друг друга понимать, потому что все равно есть определенные стандарты, оставшиеся от нашего прошлого. Перспективы этого объединения достаточно высокие по причине того, что в современном мире абсолютно все кооперируются. Сегодня самая большая борьба идет за то, чтобы вокруг себя объединить как можно большее количество стран, чтобы обмениваться с ними технологиями, инвестициями, товарами".