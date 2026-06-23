Политолог Воскресенский: Меморандум США и Ирана - провал американской дипломатии

Подписание меморандума между США и Ираном породило надежды на долгожданное урегулирование ближневосточного конфликта. Однако уже в первые часы после объявления о договоренностях Израиль нанес удары по Ливану, что поставило под сомнение устойчивость достигнутых договоренностей.

Политолог Юрий Воскресенский обратил внимание на ключевую особенность документа: в меморандуме нет ни одного упоминания об Израиле, что вызывает закономерные вопросы о его реальной эффективности.

Эксперт отметил, что ситуация в Ормузском проливе уже никогда не будет прежней: "Иран понял, что у него в руках находится оружие, которое является более ценным, чем обогащенный уран. Это контроль за Ормузским проливом, потому что это 20 % мировой торговли. Принципиальная позиция Ирана позволила фактически ему выйти победителем. Иран стал еще более мощным региональным игроком, и теперь он будет во многом диктовать правила, в том числе судоходства в этом проливе".

Ормузский пролив news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/63324e9b-d6a8-4998-af36-99cb3dcfad6e/conversions/d0073f9c-4914-4b9d-9c71-40e03f370206-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/63324e9b-d6a8-4998-af36-99cb3dcfad6e/conversions/d0073f9c-4914-4b9d-9c71-40e03f370206-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/63324e9b-d6a8-4998-af36-99cb3dcfad6e/conversions/d0073f9c-4914-4b9d-9c71-40e03f370206-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/63324e9b-d6a8-4998-af36-99cb3dcfad6e/conversions/d0073f9c-4914-4b9d-9c71-40e03f370206-xl-___webp_1920.webp 1920w

По мнению политолога, подписание меморандума выгодно обеим сторонам, однако экономические и политические дивиденды получил прежде всего Иран.

"Ирану разблокировали 12 млрд долларов. Он выводит все свои танкеры, которые скопились в Ормузском проливе. На них находится более 20 млн баррелей нефти. Он фактически вышел победителем в этом военном противостоянии", -подчеркнул эксперт.

Что касается американской администрации, то, по словам политолога, она получила лишь временное преимущество. За последние три месяца цена на бензин в США выросла практически в полтора раза в некоторых штатах, что может серьезно повлиять на электоральные предпочтения американцев в преддверии выборов.

"Трамп взял необходимую передышку. А что дальше они будут делать, мне представляется, что они сами не знают", - отметил эксперт.

Особое внимание Юрий Воскресенский уделил непоследовательности внешней политики Дональда Трампа: "Трамп показал за эти два практически года своего президентства абсолютную непоследовательность. Касаемо даже подписания сделки с Ираном, пресса посчитала, что он упоминал об этом более 40 раз. Более 40 раз, и сделка до сих пор не подписана. Подписано заявление о намерениях, меморандум".

Дональд Трамп news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2e3b02b5-9bae-478a-974a-f24897e42794/conversions/32a0cd3e-60c4-487c-bd2e-9d24035a7053-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2e3b02b5-9bae-478a-974a-f24897e42794/conversions/32a0cd3e-60c4-487c-bd2e-9d24035a7053-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2e3b02b5-9bae-478a-974a-f24897e42794/conversions/32a0cd3e-60c4-487c-bd2e-9d24035a7053-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2e3b02b5-9bae-478a-974a-f24897e42794/conversions/32a0cd3e-60c4-487c-bd2e-9d24035a7053-xl-___webp_1920.webp 1920w

Политолог также обратил внимание на то, что после подписания документа американский лидер вновь вернулся к угрозам в адрес Тегерана. По мнению эксперта, внешняя политика Трампа запомнится волюнтаристским подходом, что не свойственно классической дипломатии.

При этом политолог выразил уверенность, что после ноябрьских выборов в Конгресс на Трампа будет оказываться сильнейшее давление, что заставит его пересмотреть риторику.

"Даже пример Ирана показал, что страны не собираются терпеть, когда им вот так тыкают и угрожают", - заявил эксперт.

Особую озабоченность вызывает позиция Израиля, который, судя по всему, не намерен завершать военные действия. В меморандуме, по данным прессы, стороны договорились о территориальной целостности Ливана, однако израильские удары по этой стране де-факто ставят под угрозу реализацию договоренностей.

"Израиль срывает договоренности, потому что он прекрасно видит, что Иран укрепляется, что Иран еще больше укрепится, если все эти 19 пунктов меморандума реализуются. Израиль всегда вел свою политику, и она предельно жесткая в отстаивании своих национальных интересов. И, кстати, это не всегда плохо", - отметил Юрий Воскресенский.

флаг Израиля news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/bf1ee357-ee71-49e1-9ecc-e07be57f9543/conversions/052e9495-4481-4ccf-9746-0bffb158a83a-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/bf1ee357-ee71-49e1-9ecc-e07be57f9543/conversions/052e9495-4481-4ccf-9746-0bffb158a83a-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/bf1ee357-ee71-49e1-9ecc-e07be57f9543/conversions/052e9495-4481-4ccf-9746-0bffb158a83a-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/bf1ee357-ee71-49e1-9ecc-e07be57f9543/conversions/052e9495-4481-4ccf-9746-0bffb158a83a-xl-___webp_1920.webp 1920w

Иран заявил о повторной блокировке Ормузского пролива на фоне ударов Израиля по Ливану, тогда как США отрицают это. Для Вашингтона контроль над проливом критически важен, поскольку он влияет на мировые цены на нефть.

По мнению политолога, подписанный меморандум нельзя назвать успехом Трампа: "Меморандум, который увидела мировая общественность, - это провал Трампа. Ни одна из целей военной операции на Ближнем Востоке не завершилась успехом США. Фактически опустили практически все 17 американских баз. Трамп втянулся в авантюру, и теперь не знает, как от этой авантюры выйти, чтобы сохранить какое-то лицо. Поэтому использует провокационные, оскорбительные заявления, чтобы в очередной раз себя возвысить. Но это уже не получится".

Говоря о глобальных выводах, политолог подчеркнул, что Иран продемонстрировал уникальный пример отстаивания суверенитета даже в условиях масштабных разрушений и потерь.

"Иран показал и нам, и другим странам, которые ценят свою независимость, как надо отстаивать свои интересы. Если ты стоишь на этой позиции, рано или поздно ты все равно выйдешь из любого конфликта победителем", - заявил Юрий Воскресенский.

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Стороны взяли 60-дневный перерыв для обсуждения условий. На сегодняшний день Ормузский пролив разблокирован: из него выходят загруженные нефтью танкеры, а пустые суда Катара и Кувейта заходят для загрузки. США и Иран наладили канал для управления проходом судов, чтобы избежать случайных обстрелов.

"К чему приведет этот меморандум, выльется ли он в соглашение, говорить сложно. Как минимум большая часть пунктов будет переработана, потому что в нынешнем варианте это просто разгром всей внешней политики США", - поделился мнением эксперт.