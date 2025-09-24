3.64 BYN
Польша намерена продлить пограничный контроль с Германией и Литвой
Автор:Редакция news.by
Хоть Польша и открывает границы с Беларусью, однако с другими соседями страна открывать рубежи не спешит. Варшава готова продлить контроль на границах с Германией и Литвой еще на полгода.
По данным, с июля 2025 года на границе Польши с Литвой было задержано 58 нелегалов, во въезде отказано 170 иностранцам, 63 - выдворено.
На германском направлении задержано 302 мигранта. Более того, решение о продлении контроля соответствует желаниям простых поляков, которые требуют от своих властей решительных действий в борьбе с нелегальной миграцией.