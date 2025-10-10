3.69 BYN
3.00 BYN
3.49 BYN
Польша отказалась сбивать ракеты над Украиной без согласия НАТО
Автор:Редакция news.by
Варшава отказала Киеву. Польша не будет сбивать ракеты над Украиной без согласия НАТО. Об этом заявил глава МИД республики во время рабочего визита во Львов.
Как отметил Сикорский, в НАТО действует интегрированная система ПВО, решения об уничтожении ракет над территорией третьих стран должны приниматься всеми членами НАТО.
Ранее киевский режим неоднократно просил Варшаву и других партнеров на Западе сбивать беспилотники и ракеты над Украиной.