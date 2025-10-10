Польша отказалась сбивать ракеты над Украиной без согласия НАТО

Варшава отказала Киеву. Польша не будет сбивать ракеты над Украиной без согласия НАТО. Об этом заявил глава МИД республики во время рабочего визита во Львов.



Как отметил Сикорский, в НАТО действует интегрированная система ПВО, решения об уничтожении ракет над территорией третьих стран должны приниматься всеми членами НАТО.



Ранее киевский режим неоднократно просил Варшаву и других партнеров на Западе сбивать беспилотники и ракеты над Украиной.