Польша прекратила принимать автобусы, выезжающие из Беларуси

Польша прекратила принимать автобусы на границе с Беларусью. С 10 часов контрольные службы погранперехода "Тересполь" (с белорусской стороны это пункт пропуска "Брест") приостановили запуск пассажирского транспорта на свою территорию, сообщает Госпогранкомитет Беларуси. Также наблюдаются перебои в приеме легковушек с вечера 4 июня. 4 автобуса, оформленные на белорусской территории, ожидали выезда в Польшу более трех часов. К 15:00, как уточнили в ведомстве, транспорт проследовал на территорию соседней страны. Причины сложившейся ситуации сопредельная сторона официально не назвала. Всего в очереди на выезд в Польшу более 1,5 тыс. легковых авто и 50 автобусов. Следить за обстановкой в пунктах пропуска онлайн можно на официальном сайте белорусского ГПК.