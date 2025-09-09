Польша закрывает границу с Беларусью с 11 сентября

(обновлено: 09.09.2025 в 18.02)

Премьер Польши Дональд Туск сообщил о том, что страна полностью закрывает границу с Беларусью в связи с белорусско-российскими учениями "Запад-2025" в ночь с 11 на 12 сентября.

"В пятницу начинаются российско-белорусские маневры у нашей восточной границы. Это имеет свои последствия, в том числе наши учения. Исходя из интересов безопасности государства, мы закроем границу с Беларусью в том числе железнодорожные переходы в четверг в полночь - с четверга на пятницу", - сказал Туск, открывая заседание кабмина.

Глава польского МВД Марчин Кервиньский уточнил, что погранпереходы закрываются временно - только на время учений. Тем не менее, это затронет простых людей по обе стороны границы. Однако польский режим неудобство людей волнует мало.

Напомним, ранее Туск называл учения "тренировкой нападения на Польшу". В ответ НАТО с союзниками проводят маневры "Железный защитник" на территории Польши. Более 30 тыс. солдат альянса отрабатывают совместные действия в море, на земле и в воздухе. Тренировки будут проводиться и на полигонах вблизи белорусских границ до 17 сентября.