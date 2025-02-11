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Польские бизнесмены будет судиться с властями из-за закрытия границы с Беларусью
Польские предприниматели подают в суд на премьера режима Туска из-за закрытия пунктов пропуска на границе с Беларусью.
Коллективный иск подготовили бизнесмены объединения "Предпринимательский восток". Они считают, что их правительство своими действиями "ограничило свободу их деятельности", и требуют возмещения ущерба.
После закрытия погранпереходов только со стороны Гродненской области упущена выгода в размере около 200 млн долларов. Бизнесмены даже устроили панихиду по былым временам - у закрытого пункта пропуска "Бобровники" вспомнили и то, что границы закрывали еще при прежнем правительстве. С приходом Туска ничего не изменилось.
А вот и результат "польского гостеприимства". За прошлый год полиция свыше 1 100 раз привлекала к ответственности белорусов, проживающих в паньстве. Тех самых беглых, участвовавших в "мирных акциях" в 2020 году.
Топ преступлений, за которые были наказаны непутевые белорусские граждане: езда в состоянии алкогольного опьянения, кражи и воровство, а также дача взятки. Здесь стоит отметить, что беглые на почетном третьем месте в рейтинге преступности среди иностранцев. А вот на первом - украинцы. У них под 10 тыс. злодеяний.