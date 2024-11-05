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Попытка госпереворота не удалась: Грузия прощается с Западом
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Лукашенко подтвердил заинтересованность Беларуси в углублении диалога с Палестиной
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Лукашенко выступил с инициативой создания механизма контроля над новым смертоносным оружием
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Новое крыло: в БСЖ создали Объединенную организацию субъектов предпринимательской деятельности
С начала 2024 года в Беларусь въехали более 124 тыс. граждан Украины
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Первые в мире: российские парашютисты покинули самолет из стратосферы
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ЕС может сократить численность своих дипломатов. В чем причина?
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