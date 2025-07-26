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Попытка номер три: почему США вновь выходят из ЮНЕСКО
США в третий раз выходят из состава ЮНЕСКО. Представитель Белого дома заявила, что должностные лица из администрации Трампа выступили против мер по продвижению "разнообразия, равенства и инклюзивности". Они также недовольны "пропалестинской и прокитайской предвзятостью" ЮНЕСКО.
Бескультурное поведение и попытка номер три, высокие отношения: почему США вновь выходят из ЮНЕСКО? Рассмотрим все политические элементы и расставим по местам в "Таблице Менделевой".
Противостояние США и Европы разрастается, раздрай добрался до гуманитарной сферы. Президент США Дональд Трамп принял решение о выходе страны из ЮНЕСКО, которая якобы "поддерживает разжигающие рознь цели". По данным пресс-службы Госдепа, Вашингтон закроет дверь с обратной стороны 31 декабря 2026 года. Штаты уже уведомили об этом руководство организации.
Тэмми Брюс, представитель Госдепартамента США:
"Времена, когда не избираемые бюрократы здравоохранения в Женеве тиранили американский народ, прошли. Это хороший день. В сотрудничестве с Министерством здравоохранения и социальных служб мы официально уведомили Всемирную организацию здравоохранения о нашем отклонении поправок к Международным медико-санитарным правилам 2024 года, которые должны были стать юридически обязательными, независимо от нашего выхода из ВОЗ. США также проинформировали о своем решении выйти из Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры, также известной, как ЮНЕСКО. Дальнейшее участие в ЮНЕСКО не отвечает национальным интересам Штатов. ЮНЕСКО занимается решением проблем, вызывающих разногласия в обществе и культуре, и уделяет чрезмерное внимание Целям устойчивого развития ООН - глобалистской идеологической повестке международного развития, которая противоречит внешней политике "Америка прежде всего".
США уже вышли из ВОЗ и Комиссии по правам человека. По данным опросов, 2/3 американцев относятся к ООН негативно и не считают международные институты эффективными. Трамп в феврале подписал указ о пересмотре участия США в ООН, заявив, что организацией плохо управляют, а свою работу она не выполняет. Кроме того, он подписал указ о начале ускоренного расследования деятельности ЮНЕСКО, которое якобы должно выявить признаки "антиамериканских настроений" и "предвзятости в отношении Израиля".
Отношения Вашингтона с ЮНЕСКО похожи на эмоциональные качели. В 1984 году администрация Рональда Рейгана разорвала отношения с организацией, ссылаясь на то, что она ведет деятельность, противоречащую американским ценностям. После длительного 19-летнего перерыва в 2003 году вновь сошлись, но ненадолго. В 2017-м во время своей прежней каденции белокурый республиканец решил разорвать связи с организацией, обвинив ее в "длительной антиизраильской предвзятости". Но в 2023 году при Байдене Соединенные Штаты восстановили членство в агентстве и даже выплатили все накопившиеся задолженности по взносам.
Го Цзякунь, официальный представитель МИД Китая:
"Мы отметили, что ЮНЕСКО и ряд стран выразили сожаление в связи с решением США вновь выйти из организации. Это уже третий случай выхода США из ЮНЕСКО. Страна долгое время не выплачивала задолженность. Это не то, к чему должна стремиться крупная держава. Цель ЮНЕСКО - развивать международное сотрудничество в области образования, науки и культуры, содействовать взаимопониманию и интеграции цивилизаций, поддерживать мир во всем мире и добиваться совместного развития. Китай решительно поддерживает деятельность ЮНЕСКО".
Как сообщает The Guardian, сотрудники штаб-квартиры ЮНЕСКО в Париже готовились к возможному выходу США из организации во время второго срока Трампа. А журналисты The Times сообщают, что выход США нанесет значительный финансовый и символический удар по базирующемуся в Париже агентству, которое полагается на взносы государств-членов для поддержки инициатив.
В контексте существующего торгового противостояния это еще больше усиливает раскол в стане европейских элит, которые не могут определиться, договариваться с Трампом или пытаться ему противостоять.