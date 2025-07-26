Попытка номер три: почему США вновь выходят из ЮНЕСКО

США в третий раз выходят из состава ЮНЕСКО. Представитель Белого дома заявила, что должностные лица из администрации Трампа выступили против мер по продвижению "разнообразия, равенства и инклюзивности". Они также недовольны "пропалестинской и прокитайской предвзятостью" ЮНЕСКО.

Бескультурное поведение и попытка номер три, высокие отношения: почему США вновь выходят из ЮНЕСКО? Рассмотрим все политические элементы и расставим по местам в "Таблице Менделевой".

Противостояние США и Европы разрастается, раздрай добрался до гуманитарной сферы. Президент США Дональд Трамп принял решение о выходе страны из ЮНЕСКО, которая якобы "поддерживает разжигающие рознь цели". По данным пресс-службы Госдепа, Вашингтон закроет дверь с обратной стороны 31 декабря 2026 года. Штаты уже уведомили об этом руководство организации.

Скриншот с изображением Дональда Трампа из "Таблицы Менделевой" news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b541bea3-c5aa-45b5-b441-61bc76b4e3b3/conversions/7c560fb1-abe0-4944-9066-0169eb3971f1-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b541bea3-c5aa-45b5-b441-61bc76b4e3b3/conversions/7c560fb1-abe0-4944-9066-0169eb3971f1-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b541bea3-c5aa-45b5-b441-61bc76b4e3b3/conversions/7c560fb1-abe0-4944-9066-0169eb3971f1-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b541bea3-c5aa-45b5-b441-61bc76b4e3b3/conversions/7c560fb1-abe0-4944-9066-0169eb3971f1-xl-___webp_1920.webp 1920w

Тэмми Брюс, представитель Госдепартамента США:

"Времена, когда не избираемые бюрократы здравоохранения в Женеве тиранили американский народ, прошли. Это хороший день. В сотрудничестве с Министерством здравоохранения и социальных служб мы официально уведомили Всемирную организацию здравоохранения о нашем отклонении поправок к Международным медико-санитарным правилам 2024 года, которые должны были стать юридически обязательными, независимо от нашего выхода из ВОЗ. США также проинформировали о своем решении выйти из Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры, также известной, как ЮНЕСКО. Дальнейшее участие в ЮНЕСКО не отвечает национальным интересам Штатов. ЮНЕСКО занимается решением проблем, вызывающих разногласия в обществе и культуре, и уделяет чрезмерное внимание Целям устойчивого развития ООН - глобалистской идеологической повестке международного развития, которая противоречит внешней политике "Америка прежде всего".

США уже вышли из ВОЗ и Комиссии по правам человека. По данным опросов, 2/3 американцев относятся к ООН негативно и не считают международные институты эффективными. Трамп в феврале подписал указ о пересмотре участия США в ООН, заявив, что организацией плохо управляют, а свою работу она не выполняет. Кроме того, он подписал указ о начале ускоренного расследования деятельности ЮНЕСКО, которое якобы должно выявить признаки "антиамериканских настроений" и "предвзятости в отношении Израиля".

ЮНЕСКО news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2e0e32e1-b21a-4bd8-a50e-47afd7a04b97/conversions/1d02e521-ddc5-4d42-8920-bdad35e52ae4-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2e0e32e1-b21a-4bd8-a50e-47afd7a04b97/conversions/1d02e521-ddc5-4d42-8920-bdad35e52ae4-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2e0e32e1-b21a-4bd8-a50e-47afd7a04b97/conversions/1d02e521-ddc5-4d42-8920-bdad35e52ae4-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2e0e32e1-b21a-4bd8-a50e-47afd7a04b97/conversions/1d02e521-ddc5-4d42-8920-bdad35e52ae4-xl-___webp_1920.webp 1920w

Отношения Вашингтона с ЮНЕСКО похожи на эмоциональные качели. В 1984 году администрация Рональда Рейгана разорвала отношения с организацией, ссылаясь на то, что она ведет деятельность, противоречащую американским ценностям. После длительного 19-летнего перерыва в 2003 году вновь сошлись, но ненадолго. В 2017-м во время своей прежней каденции белокурый республиканец решил разорвать связи с организацией, обвинив ее в "длительной антиизраильской предвзятости". Но в 2023 году при Байдене Соединенные Штаты восстановили членство в агентстве и даже выплатили все накопившиеся задолженности по взносам.

Го Цзякунь, официальный представитель МИД Китая news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a889e910-1042-46b5-aacc-a8752e359982/conversions/41ee448f-a82a-4a4f-beab-bf4b8f6689a1-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a889e910-1042-46b5-aacc-a8752e359982/conversions/41ee448f-a82a-4a4f-beab-bf4b8f6689a1-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a889e910-1042-46b5-aacc-a8752e359982/conversions/41ee448f-a82a-4a4f-beab-bf4b8f6689a1-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a889e910-1042-46b5-aacc-a8752e359982/conversions/41ee448f-a82a-4a4f-beab-bf4b8f6689a1-xl-___webp_1920.webp 1920w

Го Цзякунь, официальный представитель МИД Китая:

"Мы отметили, что ЮНЕСКО и ряд стран выразили сожаление в связи с решением США вновь выйти из организации. Это уже третий случай выхода США из ЮНЕСКО. Страна долгое время не выплачивала задолженность. Это не то, к чему должна стремиться крупная держава. Цель ЮНЕСКО - развивать международное сотрудничество в области образования, науки и культуры, содействовать взаимопониманию и интеграции цивилизаций, поддерживать мир во всем мире и добиваться совместного развития. Китай решительно поддерживает деятельность ЮНЕСКО".

Как сообщает The Guardian, сотрудники штаб-квартиры ЮНЕСКО в Париже готовились к возможному выходу США из организации во время второго срока Трампа. А журналисты The Times сообщают, что выход США нанесет значительный финансовый и символический удар по базирующемуся в Париже агентству, которое полагается на взносы государств-членов для поддержки инициатив.