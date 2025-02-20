Посол: Украинские боевики ведут себя как стая шакалов

Какие военные преступления фиксируются сейчас на территории Курской области со стороны военных формирований Украины, в программе "Актуальное интервью" попросили рассказать посла по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима Родиона Мирошника.

"Перечень огромный, но самые основные - это обстрелы гражданских сооружений, нанесение ударов по местам массового скопления жителей, если мы говорим о практически ежедневных или ежечасных обстрелах. А дальше речь идет об убийствах, то есть насильственные убийства людей, несанкционированные расстрелы", - рассказал представитель российского МИД.

Посол отметил повальное мародерство. "Украинские боевики ведут себя просто как стая шакалов, которые выскочили на эту территорию. Организовали даже целое подразделение, которое за штурмовиками заходило следом, такие вереницы грузовиков, в которые грузили все, начиная от холодильников и стиральных машин, заканчивая использованным бельем. Так называемые цивилизованные солдаты света ведут себя на территории Курской области именно так. И об этом у нас есть детальные показания людей, которые были непосредственными свидетелями этого", - рассказал дипломат.

Родион Мирошник:

"Насилие как моральное, так и физическое, сексуальное насилие. Наемники вели себя откровенно как надсмотрщики в колониальных государствах - позволяли себе делать практически все что угодно. Показания людей дают представление о том, как себя вели украинские боевики там".

Дипломат отметил целый ряд показаний о проведении медицинских и биологических опытов. "У нас есть признаки существования всевозможных (даже организаций не назовешь) медицинских наемников, которые приезжали туда. Мы сейчас собираем все данные, чем они занимались, в деталях. Это может быть незаконное изъятие органов, проведение экспериментов, применение нелицензированных или непроверенных препаратов, методик экспериментальных или странных методик лечения и так далее и тому подобное, - перечислил он. - То, что в нормальном цивилизованном мире представить для себя невозможно, но там присутствует. Какие-то группы людей очень тщательно охраняются украинскими боевиками с санкции политического режима, которые ведут такого рода деятельность".

Посол рассказал про издевательства со стороны участников военных формирований Украины над собственным населением. "Они противодействуют эвакуации людей. Если человек вдруг вздумал перейти на сторону, которая контролируется российскими войсками, то они прилагают все усилия для того, чтобы избить этого человека, несмотря на то что это гражданские, взрослые, пожилые, раненые, больные люди, по которым наносятся откровенные удары. У нас есть просто огромное количество свидетельств из Часова Яра, - отметил дипломат. - Уничтожение населения, которое не захотело эвакуироваться по указке украинского режима. Это Селидово, это Дзержинск, это другие населенные пункты, где тоже это было все проведено".

Родион Мирошник:

"Сейчас мы проводим работу по учету этих людей, потому что, увы, у нас цифра с каждым разом только растет и растет. Мы не можем сказать сейчас окончательную цифру, которая реально исчисляется сотнями людей, которые были просто выловлены на улицах какими-то бригадами, подразделениями, которых просто расстреливали. Такие расстрельные команды по опыту фашистов, которые были там 80 лет назад. Это все переняла Украина и все применяет".