Посол ЮАР во Франции найден мертвым рядом с парижской гостиницей
Автор:Редакция news.by
Посол Южно-Африканской Республики во Франции Нкосинати Эммануэль Мтхетва найден мертвым в Париже. Об этом пишет БЕЛТА, ссылаясь на издание Le Parisien.
По данным прокуратуры французской столицы, тело дипломата было обнаружено рядом с одной из гостиниц. По предварительным данным, посол выпал из окна 22-го этажа. Правоохранительные органы проводят расследование по факту смерти Мтхетвы.
В прокуратуре уточнили, что накануне супруга посла сообщила об его исчезновении после того, как "получила от него тревожное сообщение".
Мтхетва был назначен послом ЮАР во Франции в начале 2024 года.
Фото: pexels.com