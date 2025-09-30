Посол ЮАР во Франции найден мертвым рядом с парижской гостиницей

Посол Южно-Африканской Республики во Франции Нкосинати Эммануэль Мтхетва найден мертвым в Париже. Об этом пишет БЕЛТА, ссылаясь на издание Le Parisien.

По данным прокуратуры французской столицы, тело дипломата было обнаружено рядом с одной из гостиниц. По предварительным данным, посол выпал из окна 22-го этажа. Правоохранительные органы проводят расследование по факту смерти Мтхетвы.

В прокуратуре уточнили, что накануне супруга посла сообщила об его исчезновении после того, как "получила от него тревожное сообщение".

Мтхетва был назначен послом ЮАР во Франции в начале 2024 года.