Поставки нефти в Словакию и Венгрию по "Дружбе" возобновились

Подача нефти в Словакию и Венгрию по трубопроводу "Дружба" возобновилась. Братислава выразила надежду, что больше подобных атак не будет.



А вот Будапешт запретил въезд в шенгенскую зону подозреваемому в атаке на "Дружбу" - командиру ВСУ.



Ранее Словакия и Венгрия были вынуждены обратиться в Еврокомиссию. Они потребовали от Украины прекратить нападения и напомнили, что в ЕК взяли на себя обязательства - обеспечивать энергетическую безопасность стран Евросоюза.



Ситуация привела к обострению отношений Венгрии с Украиной и обмену резкостями между официальными лицами обеих стран.