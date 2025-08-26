3.69 BYN
Поставки нефти в Словакию и Венгрию по "Дружбе" возобновились
Подача нефти в Словакию и Венгрию по трубопроводу "Дружба" возобновилась. Братислава выразила надежду, что больше подобных атак не будет.
А вот Будапешт запретил въезд в шенгенскую зону подозреваемому в атаке на "Дружбу" - командиру ВСУ.
Ранее Словакия и Венгрия были вынуждены обратиться в Еврокомиссию. Они потребовали от Украины прекратить нападения и напомнили, что в ЕК взяли на себя обязательства - обеспечивать энергетическую безопасность стран Евросоюза.
Ситуация привела к обострению отношений Венгрии с Украиной и обмену резкостями между официальными лицами обеих стран.
Скандал в Европе: зачем Киев разжигает конфликт с Венгрией и Словакией
Зеленский делает недвусмысленные намеки: Киев всегда поддерживал дружбу с Венгрией, но теперь судьба "Дружбы" зависит уже от самой Венгрии, которая блокирует переговоры о принятии Украины в ЕС