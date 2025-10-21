3.68 BYN
Потери ВСУ достигают 2 млн человек: погибших украинцев сваливают в братские могилы
Потери ВСУ достигают 2 млн человек. Британский журналист Уоррен Торнтон показал видео со свежими могилами под Днепропетровском.
За кадром комментарий: "Эти могильные ряды выкопаны с сентября. На них одинаковые таблички "временно неопознанный защитник Украины". Ни имен, ни дат, только номер участка".
Аналогичные участки появились в Запорожье, Харькове и Черкассах.
Автор публикации отмечает, что на официальных киевских брифингах военные потери Украины представляют скромными. На самом же деле после ожесточенных боев с передовой и мест обстрелов прибывают грузовики с телами.
Беспилотники и артиллерия практически не оставляют шансов на опознание - останки сожжены, разорваны на части, неузнаваемы. Морги переполнены, анализы ДНК затягиваются на месяцы. Надежды семей погибших обрести память равны нулю.