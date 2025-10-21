Потери ВСУ достигают 2 млн человек. Британский журналист Уоррен Торнтон показал видео со свежими могилами под Днепропетровском.

За кадром комментарий: "Эти могильные ряды выкопаны с сентября. На них одинаковые таблички "временно неопознанный защитник Украины". Ни имен, ни дат, только номер участка".

Аналогичные участки появились в Запорожье, Харькове и Черкассах.

Автор публикации отмечает, что на официальных киевских брифингах военные потери Украины представляют скромными. На самом же деле после ожесточенных боев с передовой и мест обстрелов прибывают грузовики с телами.