"Повезет, если человека просто избили" - Василец рассказал, как в Украине подавляют свободу слова

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В ходе последних переговоров в Стамбуле Россия предложила вернуть 6 тыс. тел украинских военнослужащих.

Украинский журналист, глава политической партии "Держава" Дмитрий Василец выразил сомнение, что украинская сторона заинтересована в этом, поскольку, по его мнению, вопрос выплат семьям погибших невыгоден для властей. Подробности смотрите в "Актуальном интервью".

По словам эксперта, любые попытки граждан Украины заявить о своих правах или выразить недовольство официальной политикой жестко подавляются. "Мы видели, что как только подобные заявления идут, туда сразу прибегают СБУшники, избивают этого человека и заставляют на камеру извиняться за то, что он так сказал", - поделился Дмитрий Василец.

"Это повезет, если человека просто избили или заставили на камеру извиняться. Потому что у нас масса случаев, где просто люди пропадали. И сейчас они числятся пропавшими без вести. А с учетом тех данных, которые всплывают, то многих из этих людей просто расстреляли в начале войны", - рассказал украинский журналист.