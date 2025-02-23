Представитель российского МИД назвала терактом подрыв генконсульства РФ в Марселе

Генконсульство России в Марселе после ЧП оцеплено полицией. На территорию были брошены два взрывных устройства, причем, речь идет именно о бомбах, а не о коктейлях Молотова. Сработало одно.

Жертв и пострадавших удалось избежать, но в здании произошло возгорание. На борьбу с огнем направили 30 пожарных машин. Неподалеку от консульства найдена угнанная машина, кварталы вокруг здания находятся под круглосуточным наблюдением, преступника ищут.