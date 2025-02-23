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Представитель российского МИД назвала терактом подрыв генконсульства РФ в Марселе
Генконсульство России в Марселе после ЧП оцеплено полицией. На территорию были брошены два взрывных устройства, причем, речь идет именно о бомбах, а не о коктейлях Молотова. Сработало одно.
Жертв и пострадавших удалось избежать, но в здании произошло возгорание. На борьбу с огнем направили 30 пожарных машин. Неподалеку от консульства найдена угнанная машина, кварталы вокруг здания находятся под круглосуточным наблюдением, преступника ищут.
Как сообщают французские СМИ, на данный момент саперы провели контролируемый подрыв подозрительного предмета, обнаруженного рядом с генконсульством России. Представитель российского МИД заявила, что налицо теракт и потребовала от французских властей незамедлительного принятия мер. Официальный Париж пока от комментариев воздерживается.