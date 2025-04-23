Премьер-министр Румынии намерен уйти в отставку

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Премьер-министр Румынии, глава Социал-демократической партии (PSD) Марчел Чолаку заявил лидерам правящей коалиции о намерении уйти в отставку с поста главы правительства. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на румынский портал G4Media и другие источники.

Ранее Чолаку заявлял о намерении оставаться на посту премьер-министра до 2026 года. В Румынии завершился первый тур президентских выборов, в котором первое место занял лидер националистической партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Джеордже Симион, набрав 41 % голосов. Мэр Бухареста Никушор Дан с 21 % голосов идет на втором месте, третье место у представителя нынешней правящей коалиции PSD-PNL-UDMR Крина Антонеску - 20,1 % голосов.

"Чолаку сообщил, что намерен покинуть занимаемый пост, он уже провел переговоры с временно исполняющим обязанности президента Румынии Илией Боложаном. В качестве кандидатов на пост временного премьер-министра рассматриваются министр образования Даниэль Давид, вице-премьер Мариан Някшу и министр внутренних дел Кэтэлин Предою", - отмечает издание.

Согласно информации источников, Даниэль Давид пользуется поддержкой Национальной либеральной партии (PNL) и действующего главы государства, его считают скорее технократом без ярко выраженной политической окраски. Някшу представляет Социал-демократическую партию (PSD) и считается "теневым премьером" в нынешнем кабинете Чолаку. Предою является временным председателем PNL, а также занимает пост вице-премьера и главы МВД.

Издание отмечает, что внутри PSD уже началось давление на Чолаку с требованием уйти в отставку после поражения Антонеску.

"Необходим новый премьер от PSD, Чолаку больше не имеет легитимности", - заявил один из лидеров партии на условиях анонимности.

В прошлом году сам Чолаку не смог выйти во второй тур президентских выборов, уступив независимому кандидату Кэлину Джеорджеску и председателю партии "Союз спасения Румынии" (USR) Елене Ласкони.