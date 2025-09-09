Премьер Непала уходит в отставку из-за чрезвычайной ситуации в стране

Фото РИА Новости news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c18a8f21-21f5-413b-91ee-46a327d933b8/conversions/a551650e-2f0e-4d7b-bc9b-7cfefe84526d-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c18a8f21-21f5-413b-91ee-46a327d933b8/conversions/a551650e-2f0e-4d7b-bc9b-7cfefe84526d-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c18a8f21-21f5-413b-91ee-46a327d933b8/conversions/a551650e-2f0e-4d7b-bc9b-7cfefe84526d-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c18a8f21-21f5-413b-91ee-46a327d933b8/conversions/a551650e-2f0e-4d7b-bc9b-7cfefe84526d-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото РИА Новости

Премьер Непала Кхадга Прасад Шарма Оли заявил, что уходит в отставку из-за чрезвычайной ситуации в стране и в целях конституционного урегулирования политического кризиса. Об этом пишет газета The Himalayan Times, сообщает БЕЛТА.

"Учитывая чрезвычайную ситуацию, сложившуюся в стране, и в целях содействия дальнейшим усилиям по конституционному политическому решению и разрешению проблем, я принял решение уйти в отставку с поста премьер-министра. Решение вступает в силу немедленно в соответствии со статьей 77(1)a Конституции", - цитирует издание письмо главы правительства президенту страны.

По информации телеканала India Today, члены правительства эвакуируются на военных вертолетах в Международный аэропорт Катманду, который приостановил свою работу. В операции принимают участие не менее пяти вертолетов. В аэропорту размещены по меньшей мере 300 военнослужащих. Сообщается, что чиновников отвозят в безопасные места, которые контролируются непальской армией.

Решение об эвакуации членов правительства было принято после того, как несколько резиденций политиков страны подверглись вандализму и поджогам.

Как пишет газета The Himalayan Times, протестующие уже ворвались в здание парламента Непала. Они прорвали оцепление и проникли в здание законодательного органа.