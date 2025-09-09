3.69 BYN
Премьер Непала уходит в отставку из-за чрезвычайной ситуации в стране
Премьер Непала Кхадга Прасад Шарма Оли заявил, что уходит в отставку из-за чрезвычайной ситуации в стране и в целях конституционного урегулирования политического кризиса. Об этом пишет газета The Himalayan Times, сообщает БЕЛТА.
"Учитывая чрезвычайную ситуацию, сложившуюся в стране, и в целях содействия дальнейшим усилиям по конституционному политическому решению и разрешению проблем, я принял решение уйти в отставку с поста премьер-министра. Решение вступает в силу немедленно в соответствии со статьей 77(1)a Конституции", - цитирует издание письмо главы правительства президенту страны.
По информации телеканала India Today, члены правительства эвакуируются на военных вертолетах в Международный аэропорт Катманду, который приостановил свою работу. В операции принимают участие не менее пяти вертолетов. В аэропорту размещены по меньшей мере 300 военнослужащих. Сообщается, что чиновников отвозят в безопасные места, которые контролируются непальской армией.
Решение об эвакуации членов правительства было принято после того, как несколько резиденций политиков страны подверглись вандализму и поджогам.
Как пишет газета The Himalayan Times, протестующие уже ворвались в здание парламента Непала. Они прорвали оцепление и проникли в здание законодательного органа.
Протесты в Непале продолжаются второй день, несмотря на заявление правительства о снятии запрета на социальные сети. На прошлой неделе правительство Непала распорядилось заблокировать социальные сети и мессенджеры. Решение было связано с тем, что владельцы онлайн-ресурсов не подали заявки на официальную регистрацию в установленный срок. После запрета крупные города охватили массовые протесты, которые прошли 8 сентября. По информации газеты The Himalayan Times, в результате столкновений с полицией погибли 19 человек и более 500 пострадали. 9 сентября правительство Непала сняло запрет на социальные сети после протестов.