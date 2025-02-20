Премьер Швеции заявил, что Европа рискует стать "музеем"

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил 20 февраля на мероприятии Techarena в Стокгольме, что Европа рискует превратиться в "музей" из-за отставания в сфере передовых технологий, в том числе в области искусственного интеллекта. Об этом пишет БЕЛТА со ссылкой на материал CNBC.

По его словам, Европе следует смягчить строгие ограничения на технологии искусственного интеллекта.

"Я думаю, нам действительно нужно активизироваться в Европе. Американская экономика, китайская экономика за последние 20 лет росли гораздо быстрее по сравнению с европейскими экономиками", - заявил премьер-министр.

"Если мы этого не изменим, Европа фактически станет своего рода музеем по сравнению с другими частями света", - указал он. "Чтобы быть конкурентоспособной в новом геополитическом контексте, Европа должна стать местом, где бизнес и инновации могут процветать. Сейчас у нас есть компании, испытывающие трудности с использованием новейших технологий из-за неопределенности с европейским законодательством, компании, основанные в Европе, переезжают в США из-за отсутствия доступа к капиталу", - добавил Кристерссон.

Голос Кристерссона присоединяется к хору европейских лидеров, выступивших на Парижском саммите по развитию искусственного интеллекта на прошлой неделе, подчеркивая необходимость превращения региона в более конкурентоспособного игрока в глобальной гонке за ИИ.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс обрушился с критикой на Европу, заявив, что чиновники на континенте слишком сосредоточены на регулировании ИИ вместо того, чтобы использовать потенциал его роста. Вэнс также заявил, что США хотят, чтобы их европейские союзники относились к этой технологии более благосклонно, чем до сих пор. "Нам нужны международные режимы регулирования, которые будут способствовать созданию технологий ИИ, а не душить их, и нам нужно, чтобы наши европейские друзья, в частности, смотрели на этот новый рубеж с оптимизмом, а не с тревогой", - сказал Вэнс участникам парижского саммита.

В ЕС недавно вступил в силу закон об ИИ, который является всеобъемлющим набором правил, направленных на защиту от рисков, связанных с ИИ.