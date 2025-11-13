Премьера Британии раскритиковали за частые поездки

Как пишет The Times, за 17 месяцев у власти он успел совершить 37 поездок и посетить 44 страны. В сумме - почти три месяца за границей.

Члены правительства возмущены: лидер Лейбористской партии слишком часто - в облаках и слишком редко - в Лондоне. И отмечают, что премьеру стоило бы уделять больше внимания внутренним проблемам страны. От них же Стармер уже получил прозвище Кир, которого никогда нет.