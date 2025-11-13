3.67 BYN
2.98 BYN
3.45 BYN
Премьера Британии раскритиковали за частые поездки
Автор:Редакция news.by
Новый скандал вспыхнул в Британии вокруг премьер-министра. Стармер, похоже, превратил свой рабочий график в расписание авиакомпании.
Как пишет The Times, за 17 месяцев у власти он успел совершить 37 поездок и посетить 44 страны. В сумме - почти три месяца за границей.
Члены правительства возмущены: лидер Лейбористской партии слишком часто - в облаках и слишком редко - в Лондоне. И отмечают, что премьеру стоило бы уделять больше внимания внутренним проблемам страны. От них же Стармер уже получил прозвище Кир, которого никогда нет.
Фото АР