Мирное население Донбасса живет в ужасе и страхе уже 11 лет. Под звуки снарядов, минометных обстрелов и гул дронов уже выросли дети, которые на начало войны только научились ходить. Их жизнь - это перманентная неизвестность перед завтрашним днем.

По законам войны наносить удары по мирному населению нельзя, но у Украины свои правила. И как показывает время, главная их цель - это геноцид, причем как украинцев, так и русских людей.

IV Женевская конвенция определяет необходимость предоставления защиты гражданским лицам во время боевых действий. В статье 147 указано, что преднамеренное убийство относится к серьезным нарушениям документа. Согласно международному гуманитарному праву женщины и дети должны пользоваться особым уважением и защитой.

Донецкий фонд "Справедливая защита" собрал свидетельства, доказывающие, что, начиная с 2014 года, украинские вооруженные силы системно и целенаправленно убивают гражданских лиц с помощью стрелкового и холодного оружия, артиллерийского и минометного огня, применяя реактивные системы залпового огня и беспилотные летательные аппараты.

Так, с 2014 года от действий Вооруженных сил Украины в ДНР погибло около 10 тыс. мирных жителей, в том числе около 250 детей. Ранения получили более 14 тыс. человек, из них около 900 несовершеннолетних.

плюшевый мишка лежит среди руин от взрывов news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a0a7fbe3-be2b-49a8-b5d6-12112a783506/conversions/af8947c2-ad9f-4901-9853-8ac013665ff0-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a0a7fbe3-be2b-49a8-b5d6-12112a783506/conversions/af8947c2-ad9f-4901-9853-8ac013665ff0-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a0a7fbe3-be2b-49a8-b5d6-12112a783506/conversions/af8947c2-ad9f-4901-9853-8ac013665ff0-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a0a7fbe3-be2b-49a8-b5d6-12112a783506/conversions/af8947c2-ad9f-4901-9853-8ac013665ff0-xl-___webp_1920.webp 1920w

Около 30 тыс. раз ВСУ открывали огонь по ДНР, выпущено свыше 160 тыс. боеприпасов. Помимо этого, было зарегистрировано свыше 140 случаев подрыва гражданских лиц на противопехотных запрещенных минах "Лепесток".

Тактика уничтожения мирного населения проявилась уже в начале так называемой антитеррористической операции, после того как в апреле 2014 года исполняющий обязанности президента Александр Турчинов сообщил о начале борьбы с "сепаратизмом".

На первом этапе противостояния с одной стороны стояли только невооруженные люди, против которых украинские власти бросили бронетехнику, артиллерию и военную авиацию.

Через три месяца ВВС Украины выпустили не менее 10 ракет по центру города Снежное, где не находилось никаких военных объектов. Один из прилетов пришелся на пятиэтажный жилой дом. Несколько подъездов сложились как карточный домик, погибли 12 человек.

разрушенный торговый центр на Донбассе news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/63549ad0-2123-4709-b410-f63225376ed8/conversions/d227fc5f-4d15-4738-83e2-27b4714e3ae7-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/63549ad0-2123-4709-b410-f63225376ed8/conversions/d227fc5f-4d15-4738-83e2-27b4714e3ae7-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/63549ad0-2123-4709-b410-f63225376ed8/conversions/d227fc5f-4d15-4738-83e2-27b4714e3ae7-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/63549ad0-2123-4709-b410-f63225376ed8/conversions/d227fc5f-4d15-4738-83e2-27b4714e3ae7-xl-___webp_1920.webp 1920w

По мере того как боевые действия охватывали все большие районы Донбасса, Киев задействовал в конфликте новое вооружение. Армейская авиация и артиллерия уже применялись повсеместно.

Проигрывая в ходе боевых действий, ВСУ отыгрывались ударами по городам. 27 июля 2014 года по Горловке был выпущен пакет 122 миллиметровых боеприпасов РСЗО "Град". В результате атаки погибли 22 человека.

Под обстрел попала и 23-летняя Кристина Жук вместе со своей 10-месячной дочкой Кирой, которую она держала на руках. После смерти женщина стала известна как "Горловская Мадонна".

Уже через две недели, 12 августа, украинская авиация нанесла удар кассетными боеприпасами, также запрещенными международным правом, по пляжу в районе поселка Зугрэс, что привело к гибели 12 мирных жителей, еще 40 получили ранения.

разрушенные балконы и окна многоэтажного дома news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7178fb01-c0f0-4431-8791-a3bc5508fbf1/conversions/090e42f2-9114-4d91-87b5-1ee1557286bf-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7178fb01-c0f0-4431-8791-a3bc5508fbf1/conversions/090e42f2-9114-4d91-87b5-1ee1557286bf-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7178fb01-c0f0-4431-8791-a3bc5508fbf1/conversions/090e42f2-9114-4d91-87b5-1ee1557286bf-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7178fb01-c0f0-4431-8791-a3bc5508fbf1/conversions/090e42f2-9114-4d91-87b5-1ee1557286bf-xl-___webp_1920.webp 1920w

Еще одним преступлением украинских войск стало использование мирного населения в качестве живого щита при обороне населенных пунктов. Такая тактика лучше всего была продемонстрирована боевиками подразделения "Азов" в боях за Мариуполь весной 2022 года. Каждый дом и квартал они превращали в укрепрайон, удерживая мирных жителей в качестве щита. Тех, кто пытался покинуть город, боевики расстреливали.

Таким же образом ВСУ действовали при вторжении в Курскую область. По данным Следственного комитета России, с 2022 года от рук оккупантов погибло около 200 мирных жителей Курской области, 500 человек получили ранения.

Чудовищные преступления в отношении мирного населения можно перечислять долго. Об этом уже написаны книги, сняты фильмы, а показания свидетелей фиксируются ежедневно, но это не останавливает киевский режим.